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Березовский в нокауте, но раунд ещё не закончен

№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Виктор Крестьянинов ]

Березовский в нокауте, но раунд ещё не закончен
www.haber365.com

На прошлой неделе Высокий суд Лондона вынес свой вердикт по иску опального олигарха Бориса Березовского к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Судья Элизабет Глостер полностью отвергла претензии истца, который требовал от владельца «Челси» выплаты якобы причитающихся ему 6 млрд. долларов. Как сообщает английская пресса, детальное обоснование этого решения будет опубликовано в конце сентября. Однако уже сейчас ясно, что в ходе процесса вскрылось много фактов, которые наверняка станут основой для новых обвинений и новых процессов.

Оглашая своё решение, г-жа Глостер заявила, что из-за недостатка предоставленных суду юридических документов она не могла вынести решение, опираясь только на неопровержимые факты. В конце концов она была вынуждена просто выбирать, кому ей верить – г-ну Березовскому или г-ну Абрамовичу. И Элизабет Глостер поверила Роману Абрамовичу.

По её словам, российский миллиардер «давал точные и обдуманные ответы, в которых он разъяснял специфические детали того, о чём его спрашивали. Он придирчиво выяснял, правильно ли, несмотря на трудности перевода, он понимал суть задаваемых ему вопросов. Там, где он располагал относящейся к делу информацией, он давал полные и развёрнутые ответы. Он старательно подчёркивал разницу между размышлениями, фактами и предположениями, основанными на фактах». В конце своей характеристики судья вынесла вердикт: «Я нахожу, что
г-н Абрамович говорит правду и в целом является надёжным свидетелем».

В отличие от него Борис Березовский удостоился прямо противоположной оценки. Его аргументы показались судье неубедительными: «Я нашла господина Березовского ненадёжным свидетелем. Иногда свидетельские показания Березовского были намеренно нечестными. А иногда было очевидно, что он выдумывает показания на ходу, поскольку, вероятнее всего, ему было сложно отвечать на вопросы так, как этого требовало дело».

После такого вердикта Высокого лондонского суда г-н Березовский оказался, говоря языком бокса, в состоянии нокаута. Когда он всё же пришёл в себя, то смог только пообещать подать апелляцию. Однако, как он сможет сделать это, пока не понятно – у БАБа просто нет средств на новые суды. По некоторым данным, он давно живёт на чужие деньги, и уже задолжал несколько сот миллионов долларов.

К тому же судебный удар оказался сильнее, чем это вначале казалось со стороны – беглый олигарх получил явное сотрясение мозга. Он даже обвинил судью в том, что ей управляют из Кремля: «У меня создаётся впечатление, что судебное постановление написал Путин собственной персоной».

Но, похоже, на этом дело не закончится. В обнародованном заключении Высокого суда Лондона сказано, что сделка по переводу из России в 1,3 млрд. долларов на счета г-на Березовского в Великобританию была мошеннической. Первым обвиняемым по делу об отмывании денег может стать старший сын эмира Абу-Даби – шейх Султан бен Халифа Аль Нахаян. За вознаграждение в 200 млн. долларов он согласился стать посредником и предоставил свои счета для перевода денег в Англию.

Адвокаты шейха уже заявили, что их подзащитный кристально честный человек. Однако, по мнению экспертов, в этом случае выйти сухим из воды он не сможет. В лучшем случае предприимчивому шейху грозит большой денежный штраф. В худшем – тюремное заключение на срок более 10 лет.

Есть и ещё один важный результат суда, который привлекает внимание наблюдателей. Не секрет, что многие сделки в России заключаются не по закону, а «по понятиям». Теперь всем российским чиновникам (в том числе некоторым вице-премьерам), депутатам и политикам, которые привыкли прятать свою собственность, переписывая её на близких родственников, друзей или деловых партнёров, стало понятно, что в один «прекрасный» момент они могут потерять всё. Никакой западный суд, в том числе и английский, не примет их устные договорённости, как заслуживающее внимания доказательство. Именно это и случилось с Борисом Березовским.

Возможно, скоро и жаловаться будет некуда – британские суды могут просто перестать принимать подобные иски. Англичане уже озабочены развернувшимся в стране «судебным туризмом». По их мнению, всё это очень вредит имиджу страны. К тому же суды могли бы тратить своё время на более важные для Англии дела.

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