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Разделяй и властвуй?

№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Отдел политики ]

Разделяй и властвуй?
kavkasia.net

Похоже, что к межнациональным проблемам, которые множатся день ото дня, прибавится ещё и межреспубликанская. Глава Чечни Р. Кадыров всё настойчивее призывает решить пограничный спор с соседней Ингушетией. Иными словами, вернуть под свою юрисдикцию почти треть территории, находящейся сегодня в Ингушетии, – Сунженский и Малгобекский районы.

Напомним, что до 1992 г. существовала Чечено-Ингушская АССР. Позднее  республики разделились, а Чечня вообще стала Ичкерией и объявила об отделении от  России. Тогда-то и возникла нынешняя граница, которую никто не оспаривал. И вот г-н Кадыров заявил, что проблема должна быть урегулирована до конца этого года. Он обещает подготовить все необходимые документы и передать их в федеральный центр.

Кажется, дело пустяковое – какие могут быть счёты между братским чеченским и ингушским народами? Но они есть. Во всяком случае, в Ингушетии не торопятся отдать земли – их и так катастрофически мало. А если не хотят отдавать, а в Чечне хотят взять – дело хорошо не кончится. Понимают ли это в Грозном и Москве? Ясное дело, что понимают. Но тогда само появление такой проблемы может иметь самые разные причины.

 Первая и самая простая, которая сегодня на слуху. Это демонстрация принципа «разделяй и властвуй». Критики Кремля не замедлят заявить, что именно он провоцирует новый конфликт на Северном Кавказе. Чтобы ещё больше отвлечь внимание от реальных экономических и политических проблем. Чтобы уличные протесты в Москве и Питере казались на таком фоне мелкими и ничтожными. Уже поссорили гражданское общество с церковью, множатся межэтнические конфликты, бедные ненавидят богатых, дошла очередь ссорить между собой регионы. Вариант понятный, но всё же выглядит избыточным. Для отвлечения внимания и так всего хватает. Одна Госдума веселит народ с каждым днём всё больше и лучше.

Второй вариант – самочинные происки г-на Кадырова. Причём не самостоятельные, а «под чью-либо дудку». Хорошо если под свою, «расейскую», а если какую-нибудь «катарскую» или «саудовскую»? И через Чечню реализуется сатанинский план втягивания России в новую кавказскую войну с перспективой ливийского или сирийского сценария? Большие войны тоже могут начаться с мелкой провокации. Но и здесь что-то подсказывает, что г-н Кадыров не может не понимать, что после двух так называемых «чеченских войн» Кремль не остановится и перед третьей. Сытой и расцветающей Чечне она совсем не нужна. Может стать последней.

Поэтому наиболее вероятен третий вариант.Затеяв подготовку почти невозможному без крови приграничному переделу, руководители Чечни могут банально шантажировать Центр. К примеру, предостеречь от возможного и резкого снижения федеральных субсидий. Республика так и не стала пока донором госбюджета, и когда это случится, никому не известно. Но можно снизить субсидии, но отдать в республиканскую собственность добычу и переработку чеченской нефти. Сегодня она находится в собственности государственной РОСНЕФТИ. А если её часть станет республиканской ГРОЗНЕФТЬЮ, то и денег из центра не понадобится. Это давняя мечта всех чеченских руководителей.

Одним словом, проблему назревающего конфликта решать надо. Ясно, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, десантник, гвардии полковник, воевавший в Сербии с объединёнными силами НАТО и на Северном Кавказе против чеченских сепаратистов, это не мальчик для битья.

Но не против ли него лично направлена вся эта история?

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