Испытание мандатом

Разгон перед началом пленарной части осенней сессии депутаты начали с региональной недели и семидневки заседаний комитетов и комиссий ГД. Но это – в регламентной части. Политическая же разминка стартовала много раньше и к сентябрю вошла в режим, сравнимый с предвыборной кампанией. Оппоненты – «Единая Россия» и эсеры.

Точнее сказать, «Единая Россия» и один эсер Г. Гудков, над которым нависла угроза лишения мандата. 12 сентября депутаты планируют обсудить вопрос на заседании. ЕР настаивает на отказе Гудкову в депутатстве, если оправдаются подозрения в его незаконной предпринимательской деятельности.

Сам Гудков и его коллеги из другого оппозиционного крыла не сомневаются: кампания против депутата – форма политической расправы. Сопредседатель партии ПАРНАС В. Рыжков утверждает, что «Единая Россия» вместе с Кремлём сейчас готовы создать механизм внесудебной расправы.

– …Нет никакого уголовного дела, нет подозрений о его (Г. Гудкова. – Ред.) участии в экстремистских действиях и нет никакого решения суда, – подчеркнул В. Рыжков. – …Я внимательно изучил закон о статусе депутата и утверждаю, что там нет никаких оснований для досрочной сдачи депутатского мандата.

Никто в оппозиции не сомневается, что исход голосования предопределён не в пользу Г. Гудкова. Хотя накануне он направил ряду уважаемых коллег из фракции большинства письмо с просьбой не голосовать за это решение. Однако руководство ЕР заверило, что её депутаты будут руководствоваться законом, а не личными обращениями парламентария.

Примечательно, что два единоросса, Б. Резник и А. Хинштейн, всё-таки выступили в поддержку Г. Гудкова и приняли решение голосовать против запрета на его депутатство.

Надо сказать, что гонения на Гудкова изумляют многих единороссов, с которыми Гудков в основном поддерживал хорошие коллегиальные отношения. «Не взирая на его одиозность и публичную жёсткость, Геннадий Владимирович всегда приветлив, контактен и открыт к общению с любым оппонентом в депутатском корпусе, он очень ценит профессионализм и из этого исходит», – признался «АН» депутат-единоросс, собирающийся поддержать решение большинства в «Единой России»...