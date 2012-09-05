Когда лучше молчать, чем говорить

Известно, что в последнее время всё настойчивее говорят о том, что время г-на Медведева в качестве премьера на исходе. Его кабинет не сделал пока ничего, что дало бы понять, что его правительство хочет.

В такой ситуации часть окружения Медведева будто бы подталкивает его самого к отставке. Они считают, что такой шаг не позволит президенту Путину набрать очки от отставки кабинета Медведева. А это неизбежно после предварительной дискредитирующей Дм. Медведева кампании в СМИ. Альтернатива – добровольная и скорая отставка самого Медведева по собственному желанию. Возможны два варианта.

«Мягкий». Медведев делает некие публичные оценки и заявления, расходящиеся с нынешним курсом В. Путина во внутренней и внешней политике. Он предлагает свои шаги, прежде всего в экономике. И только после этого уходит в отставку, тихо и без скандала. Предполагается, что элитам страны станет понятно, какого парня она потеряла. Медведев говорил дело, и его следует вернуть в политику.

«Жёсткий». Он отличается от первого варианта тем, что Медведев сам, по своей инициативе, должен «повышать градус» назревающего скандала в отношениях с В. Путиным. Уход в отставку станет громким, со скандалом. При этом доброжелатели Медведева исходят из того, что у него есть достаточно большой временной ресурс для такой игры с В. Путиным. Нет кризиса и прошло слишком мало времени с того момента, как он возглавил правительство. Но доброжелатели забывают, что однажды, чуть больше года назад, ему уже предлагали освободить Путина от должности премьера. Он испугался. Испугается и сегодня.

И ещё. Г-н Медведев может неплохо выглядеть, когда молчит. Но когда он что-то говорит импровизируя, то хорошее впечатление пропадает. Все важные мероприятия и заявления для журналистов происходят почему-то только вечером. Их не успевают подать в СМИ в тот же день. А позднее эти новости становятся неактуальными.