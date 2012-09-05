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Как панда Кунг-Фу спасла Китай от ожирения

№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Как панда Кунг-Фу спасла Китай от ожирения
www.yar.rodgor.ru

С 1 сентября вступил в силу Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию». В результате такая известная телекомпания, как РЕН ТВ, уже стала предупреждать зрителей, что работает только для граждан старше 16 лет. Такие значки поставлены почти против всех её программных передач. Даже новостей. На других телеканалах примерно то же самое.

Понятно – дело хорошее. Свободное российское телевидение стало наглядным пособием для граждан страны от 1 года до 16 лет по обучению их всем мерзостям, извращениям и подлостям, которые можно себе представить. Наконец-то разрешено пропагандировать алкоголизм хотя бы с 16 лет. Та же телекомпания обозначила значком «16+» фильм «Особенности национальной охоты». Фильм прекрасный, но пусть уж детишки только после 16, а не в 7 лет думают, что беспробудно «жбанить» – это круто и весело.

Одним словом, мода на запреты, вводимые на самом высоком законодательном уровне, берёт в стране верх. Запретили митинговать, стихийные народные гуляния, «бухло» после 21.00, возвратили в УК статьи о клевете, приняли закон об иностранных агентах, внесудебный чёрный список интернет-ресурсов. И хорошо, что в этом списке наконец-то оказался фактический запрет на разврат детей. Но если вдуматься, то что этот запрет остановит?

Детишки давно уже поменяли телевизор на Интернет, для которого запрещённые волк с папиросой и крокодил Гена с курительной трубкой стали бы едва ли не самыми невинными персонажами. Поэтому запреты если и будут иметь смысл, то лишь в случае предложения интересной альтернативы. В качестве примера, где присутствуют те же детишки и мультики, можно привести Китай.

Напомним, что в качестве главного инструмента сдерживания рождаемости в КНР на законодательном уровне разрешено иметь одного ребёнка в семье. После рождения второго на родителей накладываются такие ужасные ограничения, в том числе и на приём на работу, что рискуют немногие. Ясное дело, что единственное чадо становится для мамы-папы и четырёх бабушек-дедушек объектом для потакания детским слабостям. В первую очередь это сладости, мороженое, шоколад и прочая вкусная еда. Вот и случилось так, что лет десять назад, когда уровень жизни в Китае резко вырос, число детей, страдающих ожирением и избыточным весом, стало увеличиваться в геометрической прогрессии. Толстячки страдали болезнями, ленью, комплексами неполноценности. Их надо было спасать. Но кто запретит мороженое и шоколад?

Выход был найден. По инициативе китайского руководства американская кинокомпания WаltDisneyсделала прекрасный мультфильм «Кунг-фу Панда».По сюжету жирный и ленивый медвежонок становится сильным и ловким благодаря учёбе в школе боевых искусств кунг-фу. Его стали копировать миллионы китайских молодых толстячков. Жизнь большинства из них изменилась в лучшую сторону.

Понятно, что не только мультяшный кинематограф может изменить жизнь молодого поколения, оторвать его от пива, табака и вселенского инфантилизма. Хорош и простой кинематограф. В конце концов, американские человеки-пауки с бэтменами давно стали примерами для подражания, стремления улучшить и спасти мир. Причём в обязательно интернациональном составе.

Кого спасают наши телегерои? Какой мир? С кого брать пример и кого ненавидеть нашим зрителям-детям? Спасают они, как правило, сами себя, при этом постоянно курят и жрут водку. Их вид вызывает тошноту – это жирные, с потными блестящими черепами, небритые, полупьяные менты или бандиты. Их диалоги примитивны и тупы. Иногда появляется и неплохо снятое кино на исторические темы, где часто присутствует Сталин. Остальное время заполняют колдуны, половые комедианты и юмористы, экстрасенсы и полуголые жирные тёлки с накачанными мужиками. Их диалоги сводятся к примитивным репликам: «Ты чё?» – «А ты чё?»… И что изменится, если всю эту «блевотину» заставили помечать значком «16+»? Она никуда не денется. Её не запрещают и не прячут в кабельные платные каналы, как где-нибудь в США.

Одним словом, сказав «А», надо говорить и «Б». От пассивной обороны в стиле «дерьмо только для 16+» пора переходить к активным действиям. При президенте или в правительстве следует учредить группу авторитетных специалистов, которая разработала бы концепцию оздоровления нации. Телевидению и кинематографу здесь должна быть отведена главная роль. На государственные заказы и деньги должны производиться киноблокбастеры, телефильмы, компьютерные программы, мультфильмы, где молодые жители страны с названием Российская Федерация всех национальностей бросятся в бой со злом. Даже в грубой и циничной форме. Пусть злодеями будут афганские наркобароны, катарские эмиры или инопланетяне. Наши хорошие парни будут рубить их «в капусту».

Кстати, спасать мир нашему брату всегда получалось неплохо.

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