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Что нужно делать тандему для сохранения власти

№ 33(325) от 30.08.2012 [«Аргументы Недели », Виктор Крестьянинов ]

Что нужно делать тандему для сохранения власти
www.ng.ru

В этом году летний сезон отпусков не принёс успокоения в политическую жизнь страны. Уже сейчас ясно – Россию ждёт горячая осень, которую вряд ли остудят даже зимние холода. В новых акциях протеста против фальсификации выборов готовы принять участие 13% граждан (15,2 млн. от взрослого населения страны. – Прим. «АН»). Такие цифры содержатся в одном из последних социологических опросов, проведённых в августе российской негосударственной исследовательской организацией Левада-Центр.

Как утверждают социологи, несмотря на то что летом протестные настроения россиян не росли, накал страстей не снижается. Он остаётся на уровне зимы-весны этого года. В массовых выступлениях граждан против падения уровня жизни и в защиту своих прав готовы участвовать ещё больше людей – 19% (22,2 млн.). Что же более всего волнует россиян?

Неожиданно для многих наблюдателей на втором месте в рейтинге громких событий конца лета оказался суд над участницами панк-группы Pussy Riot – 24%. Больше внимания наших граждан смогли привлечь только Олимпийские игры в Лондоне – 66%. Скандальный процесс расколол общество – всего 44% опрошенных считают, что суд проходил справедливо, объективно и беспристрастно. Ещё меньше верят в то, что приговор им вынесен в соответствии с выявленными доказательствами вины – 36%.

Однако настоящие причины народного недовольства кроются в другом. Больше всего общество тревожит рост цен. Несмотря на то что, по официальным данным, инфляция снижается год от года, на протяжении последнего десятилетия она стабильно волнует около 70% наших соотечественников. На втором месте также долгие годы держатся проблемы бедности и обнищания большинства населения – около 50%.

Но в этом году в рейтинге «болячек» есть серьёзные изменения. На третье место поднялась проблема коррупции и взяточничества – 35%. Эта тема даже опередила традиционно обгоняющие её рост безработицы (33%) и упадок промышленности и сельского хозяйства (32%). Так же сильно выросла озабоченность россиян иммиграционной политикой. Наплыв приезжих и мигрантов в 2005 г. волновал всего 7% граждан – сейчас уже 16%. Именно из-за хронической и многолетней бездеятельности властей по лечению вышеперечисленных раковых опухолей нашего общества и не спадают протестные настроения.

Любопытно, что своего рекордного показателя этот индикатор достиг в феврале – апреле 2008 года. Тогда после решения В. Путина не идти на третий срок подряд благоприятное впечатление о нём имели 81% наших соотечественников.В результате находящийся уже 12 лет у власти В. Путин начинает постепенно терять огромную поддержку и влияние. Более того, по мнению исследователей Левада-Центра, впечатление о нём ухудшается – население устало ждать от президента каких-то положительных сдвигов в жизни (56%). Также в августе резко упал ещё один из рейтингов президента. Если в мае В. Путин производил в основном благоприятное впечатление на 60% россиян, то в конце лета таких осталось 48%.

Тем не менее в августе деятельность В. Путина на посту президента одобряло почти две трети граждан – 63%. Но за последние месяцы этот показатель тоже упал. Как и предсказывали некоторые эксперты, после весеннего предвыборного подъёма до 68–69% он вернулся на уровень декабря 2011 года. Тогда, напомним, в столице прошли массовые митинги протеста.

Такая ситуация влияет и на будущее. Всего 22% граждан хотят, чтобы в 2018 г. В. Путин пошёл на свой четвёртый срок. Другого человека на этом посту через шесть лет надеются увидеть 49% наших соотечественников. Рост по сравнению с весной значительный – в марте таковых было 43%. Впрочем, шансы Дм. Медведева на повторную рокировку совсем малы. Всего 7% россиян хотят, чтобы на следующих выборах он сменил В. Путина на посту президента.

Как считают некоторые аналитики, в такой ситуации остановить снижение рейтинга лидеров страны может только решительная реальная борьба с главными проблемами и раздражителями общества. Необходимо срочно менять иммиграционную политику и объявить «крестовый поход» против коррупции. Тем более что повысить рейтинг при помощи массированной пропаганды в СМИ в настоящее время очень затруднительно. По последним опросам, уже 38% россиян считают освещение деятельности первых лиц государства в прессе и на телевидении слишком подобострастным и приукрашивающим реальность. Верят в объективность СМИ всего 19%.

Кто в России несёт основную ответственность 
за проблемы в стране и рост стоимости жизни?

 

 

Август

2011

Август

2012

Путин

29

 

51

 

правительство 
России/министры

40

 

31

 

Медведев

41

 

19

 

губернаторы, 
местные власти

16

 

12

 

предприниматели/бизнес

6

 

6

 

другое

3

 

2

 

никто

4

 

5

 

затрудняюсь ответить

10

 

11

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