Призрак лейбористов бродит над Уралом

Полпред Президента России в Уральском федеральном округе И. Холманских 22 августа на конференции движения «В защиту человека труда» предложил восстановить почётное звание «Герой труда».

Говорят, что это заявление было им согласовано с руководством администрации президента. И не является личной инициативой самого И. Холманских. Любопытно, но на той же конференции г-н Холманских подверг критике партию «Единая Россия». Мол, «в силу своей элитарности она не отражает во всей полноте интересы трудящихся России».

По мнению специалистов, помимо федеральной составляющей – работы на президента России В. Путина, в том заявлении И. Холманских был и иной интерес. Как говорят в околокремлёвских кругах, в скором времени г-н Холманских может быть «переброшен» на партийную работу. Если более конкретно – то на базе его движения «В защиту человека труда» будет создаваться «Рабочая партия России».

Этого не исключают главы регионов, входящих в УрФО. Так что округ потеряет очередного полпреда. Но приобретёт рабочего лидера, которым так и не стал Геннадий Зюганов.