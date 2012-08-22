Чем Навальный помешал Самому

Юрист Алексей Навальный известен уже не только в так называемой блогосфере, где своими проблемами живут миллионы пользователей Интернета. О нём всё чаще говорят и в миру. Особенно после очередного митинга оппозиции или разоблачительных расследований фантастического воровства госбюджета высшими государевыми чиновниками. Чего стоит расследование гигантской кражи в банке ВТБ при поставке буровых из Китая.

Ясно, что такие «шалости» и вольтерьянство не могут оставаться безнаказанными в наше реакционное время. При этом г-ну Навальному удавалось не угодить по-серьёзному за решётку. Но в последнее время стало очевидным, что адвоката Навального стремятся выпихнуть из страны, угрожая арестовать за «особо крупные хищения», которых, скорее всего, и не было. В чём же дело?

По утечкам из Кремля, тема борьбы с коррупцией вот-вот станет темой самого В.В. Путина. Так что г-н Навальный со своими антикоррупционными разоблачениями может ему банально помешать. Отвлекает народ от того, как Сам громит коррупцию. Мало того, Навальный не только отвлекает, но и вредит, на каждом виртуальном углу рассказывая, что Сам никого не громит, а только покрывает коррупционеров.

Понятно, что человек он в мире давно и хорошо известный. Такого голыми руками не возьмёшь – визгу везде будет стоять не меньше, чем от «пусек». Поэтому за две недели до недавнего вызова в Следственный комитет и взятия с него подписки о невыезде, ему будто бы предложили: «уехать по-хорошему, а то будет как с Ходором». Но Навальный подумал и уезжать отказался.