У последнего корыта

19 августа центральные телеканалы дружно отметили 21-ю годовщину путча ГКЧП. Вновь мусолили давно замусоленные события о дележе власти двумя партийными группировками. Но не эти события стоило бы вспомнить 19 августа. Практически все политические деятели, включая Путина и Медведева, как воды в рот набрали по случаю 20-летия подписания Ельциным Указа о начале ваучерной приватизации. Не «заметили» даты и на ТВ.

Между тем именно та приватизация поставила крест на всех высокотехнологичных достижениях страны. Позволила так называемому западному миру без всяких затрат пользоваться добывающей промышленностью России. При том, что на поиски, добычу и разработку природных ресурсов за минувшие 70 лет в СССР были затрачены триллионы рублей и угроблены десятки миллионов человеческих жизней.

Похоже, и большевистская революция октября 1917 года была кем-то специально задумана вовсе не для строительства коммунизма. Руками миллионов раскулаченных и «врагов народа» задарма создавались глубоководные порты на берегу Ледовитого океана, строились угольные шахты в Воркуте, заполярный Норильский никелевый завод. А сколько людей погибли, перетаскивая на руках буровые для разведки нефти и газа в ядовитых болотах Западной Сибири или отбивая кайлом под Магаданом урановую руду. Добавьте сюда водные каналы, дороги, металлургические, авиационные, оборонные и химические заводы. Научные центры.

И вот когда всё это было создано и лагеря политзэков преданы забвению, появились настоящие собственники. По словам бывшего министра госимущества В. Полеванова, у загадочного приватизатора А. Чубайса были десятки советников из США, которые быстро провели ревизию госсобственности, имея право входить и требовать документы на любое российское предприятие, даже самое секретное. Сам Чубайс в интервью журналу «Итоги» (№3, 2011 г.) признался, как подслушивал депутатов РСФСР, незаконно получал подготовленные ими документы, клепал для Ельцина проекты указов, совершая уголовно наказуемые деяния. И всё для того, чтобы (по его же словам) убить советскую экономику. Как такого упыря просмотрел ещё в детской колыбельке его отец, отставной полковник СА, преподаватель философии и марксизма-ленинизма Ленинградского горного института? Его стараниями наши американские друзья даже прикупили 500 тонн оружейного плутония, накопленного в СССР за минувшие 40 лет. При помощи В. Черномырдина они приватизировали его по цене кормовой части американского авианосца. На этом топливе прекрасно работают их АЭС, а его остатки до сих пор хранятся в России без права доступа в хранилище российских граждан.

Одним словом, последние советские коммунисты, сами того не ведая, сделали своё дело по освоению недр и тихо ушли. Взамен получили кто колхозную землицу, кто профсоюзный санаторий в Сочи, кто жмыховый заводик, кто цементный. Чуть позднее под «крышей» экс-члена Политбюро ЦК КПСС тов. Ельцина они провели и залоговые аукционы. Это когда государство давало некоему лицу валютный кредит, а лицо давало этими же деньгами кредит уже государству, но под залог принадлежавших государству нефтяных компаний или того же «Норникеля». Позднее партия власти в Госдуме приняла закон о сроке давности в 10 лет для экономических преступлений. Отъём значительной части собственности у государства был завершён.

Г-н Чубайс после этого был поставлен на РАО «ЕЭС» – крупнейшую в мире энергосистему, связывающую воедино огромную Российскую Федерацию. Здесь провёл новую реформу и приватизацию, в результате которой цены растут чуть не каждый день, ничего нового почти не создаётся. В награду за это ему дали статусное членство в совете директоров крупнейшего американского банка JP Morgan.А «на кормление» – неведомое РОСНАНО, с бюджетом в десятки и сотни миллиардов рублей. С перспективой приватизации.

По такой схеме, похоже, готовится новый виток приватизации того, что ещё осталось у государства. Её придумал Б. Березовский, «борец с режимом». Ему не хотелось ломать голову и тратиться даже копейками на чубайсовскую приватизацию. Проще поставить на госпредприятие своего директора и откачивать деньги за кордон без головной боли собственника, которого «доят» и бандюганы, и государство. В такую схему попали АвтоВАЗ, «Аэрофлот», телеканал «Останкино».Сегодня то же делают уже государственные планировщики. Что задумано приватизировать, сначала акционируется или переводится в состав госкорпораций. Там успешно «отдаивается» и загоняется в долговую яму. А уж завтра на «отдоенные» деньги будет приватизировано.

А что если истинный патриотизм и хитрая задумка друзей Путина в этом и состоят – не допустить басурман до своего последнего корыта?