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Что остановит одну бывшую б…

№ 31(323) от 16.08.2012 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Что остановит одну бывшую б…
og.ru

Весь мир только что восхищался тем, как американский космический аппарат Curiosity совершил успешную посадку на Марс. В то же примерно время нас постигла очередная неудача при запуске российского и индонезийского спутников связи. Их не вывела на расчётную орбиту ракета-носитель «Протон-М».

При этом непосвящённые даже не представляют, что с Земли в космос американский Curiosity и другие американские спутники, в том числе военные, доставила ракета-носитель Atlas V, первая ступень которой оснащена российским жидкостным ракетным двигателем РД-180. Они считались и считаются самыми надёжными в мире. Производят их в подмосковных Химках в НПО «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко». То есть без нас Curiosity так и остался бы в чертежах до лучших времён.

Знает ли об этом премьер Медведев, когда грозит разогнать конструкторов и производственников, допустивших очередной неудачный пуск? И почему так бездумно шутит его заместитель Дм. Рогозин в своём любимом Твиттере: «Пока у нас самому молодому директору предприятия Роскосмоса будет 62 года, марсоходы нам будут только сниться, а фобосы будут падать в грунт». Если бы написал об омоложении рабочего и среднеинженерного звена, было бы понятно. Решить эту проблему просто: плати больше, не воруй.

А вот что касается возраста гендиректора, чья должность в авиационных и космических КБ совсем недавно, как правило, совмещалась с должностью генерального конструктора, то он не является признаком слабоумия, а ровно наоборот. Тот же академик В.П. Глушко работал практически до 80 лет. Гениальный двигателист Николай Дмитриевич Кузнецов. Его моторами оснащены практически все стратегические бомбардировщики. А последний, до сих пор прорывной, уникальный проект авиадвигателя НК-93 создавался в его КБ, когда Кузнецову было уже за 80. Продолжал работать над новыми скафандрами и катапультными креслами после 80 и академик Гай Ильич Северин.

Перечислять можно и дальше: академик Андрей Николаевич Туполев, Сергей Владимирович Ильюшин… Среди десятков имён генеральных конструкторов только единицы не работали после 60. К примеру, Сергей Павлович Королёв, по сути, погиб в результате не самой сложной хирургической операции в 60. Значит, причины нашим шишкам лучше искать в другом.

Для начала обратиться с просьбой к ещё живым генеральным конструкторам стать консультантами или советниками. Они это могут, причём безвозмездно – им больно смотреть, как необразованные жулики убивают отрасль. К примеру, «АН» передавали письмо г-ну Рогозину от целой плеяды знаменитых российских и советских конструкторов авиационной и космической техники. Один из них – академик Генрих Васильевич Новожилов,генеральный конструктор КБ им. С. Ильюшина, создавший такие уникальные самолёты, как Ил-76, Ил-86, Ил-96-300, Ил-114. В письме – предложение помочь советами казавшемуся полгода назад заинтересованным в преодолении кризиса Рогозину. Ответа не последовало, если не считать его глумливую записку в Твиттере.

Да и вообще – что можно требовать от генеральных конструкторов, когда они начисто лишены власти? Во времена СССР у каждого из них на рабочем столе был телефон с гербом страны, по которому в любую минуту можно было связаться хоть с генсеком ЦК КПСС, хоть с председателем правительства. По их просьбе те немедленно собирали совещания с обязательным приглашением всех заинтересованных лиц. Сегодня вместо правительственной «вертушки» над генеральным конструктором поставлены генеральные директора, которые рулят финансовыми потоками, определяют направления и политику предприятия, даже не будучи образованными в данной сфере. Говорят, что даже «Энергомаш» вынуждена продавать РД-180 посредникам ниже себестоимости. Если это так, то и это НПО стоит на грани разорения. Поскольку даже оборонным предприятиям приходится брать коммерческие кредиты в банке, чтобы пополнить оборотные средства. От госзаказа до них доходит далеко не всё. Значительную часть сжирают посредники. Их имена известны. Метатели громов и молний даже сидят с ними за одним столом.

Год назад президент Медведев и вице-премьер Иванов (оба «крупные» специалисты в космической отрасли) уволили главного конструктора по средствам выведения РКК «Энергия» Вячеслава Филина. Таким вот простым способом решили отыграться на известном учёном-конструкторе за собственную безграмотность после гибели трёх спутников ГЛОНАСС. Сегодня похожая бездумная казнь может повториться. Вникать в сложнейшие технические проблемы большим начальникам с их юридическим и журналистским образованием сложновато. Проще, как это сделал г-н Рогозин: написать в Твиттере после концерта американской певицы Мадонны, заступившейся на своём концерте за женщин из панк-группы «PR»: «Каждая бывшая б… с возрастом стремится читать всем лекции о морали. Особенно во время зарубежных турне и гастролей».

Выглядит очень патриотично, но как-то мелковато для государственного мужа, в чьём ведении находится весь оборонный комплекс страны.

Если бы с этим комплексом было всё в порядке, то ни одна б… не посмела бы у нас и рта открыть. Даже без грозного чириканья из игрушечного Твиттера.

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