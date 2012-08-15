Андрей Макаревич предвосхитил зачистку?

На минувшей неделе лидер рок-группы «Машина времени» обратился с открытым письмом к президенту Путину. Он пишет, что масштабы разграбления страны чиновничеством, в частности, вымогаемые откаты при заключении госконтрактов, достигают 95%! Заканчивается письмо словами: «Я не верю, что Вам настолько наплевать на страну, которая выбрала Вас президентом».

По нашим сведениям, письмо музыканта предвосхитило готовую вот-вот начаться операцию силовиков и правоохранителей по широкомасштабной зачистке российских элит. В первую очередь высшего российского чиновничества, руководителей различных органов и структур госвласти.

Говорят, что операция планировалась на начало июля. Но в последний момент была перенесена. Новый срок – конец сентября – начало октября. Если операция по очистке страны от жуликов и воров во власти действительно начнётся, то изменения в верхах будут очень серьёзные. По мнению аналитиков, зачистка элит может быть связана и с тем, что руководство страны опасается масштабного недовольства по отношению к носителям власти.

В частности, новое руководство МВД готовит материалы для «громких процессов со знаковыми людьми». Обвинения в коррупции могут затронуть высший эшелон российской власти, не исключая даже вице-премьерский уровень. Если же Кремль ограничится более низким звеном, то материалы, подготовленные в МВД, станут ещё одним рычагом управления людьми министерского и вице-премьерского уровней.