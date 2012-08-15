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Разведмонстр будет создан к концу 2013 года

№ 31(323) от 16.08.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Разведмонстр будет создан к концу 2013 года
newsru.com

В верхах вновь заговорили о слиянии Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ). Предположительно возвращение «блудного сына» пройдёт в несколько этапов и должно завершиться в конце 2013 года.

«Возможность слияния СВР и ФСБ несколько раз обсуждалась на самом верху. Но в пору президентства Дмитрия Медведева это было невозможно. США, Германия и другие страны НАТО выступали против. Ведь именно по их настоянию Борис Ельцин и разделил спецслужбы, ослабив обе структуры. Сейчас ситуация кардинально изменилась», – рассказал «АН» действующий высокопоставленный офицер одного из этих ведомств.

По его словам, «разведпозиции СВР резко пошатнулись в последние десять лет. Уровень развединформации, поступающей от них, уже не удовлетворяет высшее военно-политическое руководство страны. А если учесть, что в результате военной реформы, проводимой министром обороны Анатолием Сердюковым с полного одобрения Медведева, оказалось разгромлено Главное разведуправление, то ситуация перезрела».

Отвечая на вопрос дальнейшей судьбы руководителя СВР Михаила Фрадкова, офицер заметил, что «он давно хотел перейти на хорошую должность в МИД. Теперь, видимо, его просьбу удовлетворят».

По мнению офицера, самое большое недовольство в Кремле вызывает невозможность наладить полноценную агентурную работу в странах, по которым прокатилась «арабская весна». И в странах НАТО.

«СВР не смогла дать упреждающую оценку изменению позиции НАТО по резолюции СБ ООН по Ливии. Не смогли вскрыть зарождающуюся вооружённую оппозицию Башару Асаду. В результате руководство нашей страны вынуждено просто реагировать на действия наших партнёров, а не навязывать свои правила игры», – говорит источник.

Подтверждение этой информации поступает и из думских фракций и комитетов. Напомним, что Владимир Жириновский, которому не откажешь в политическом чутье, в своей предвыборной программе также говорил о слиянии двух этих ведомств.

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