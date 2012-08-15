Чей слон в «татарской лавке»?

Недавно в Татарстане произошли теракты против религиозного руководства этой республики Российской Федерации. По мнению специалистов по исламу, эти события нужно оценивать гораздо серьёзнее, чем это сообщается в СМИ.

Говорят, что это результат раскола элит. Поэтому будет не удивительно, что к трагическим событиям могут быть причастны уехавшие за границу родственники бывшего мэра Казани. Это может означать, что часть элит Татарстана радикализировались и заняли антимосковские позиции.

Чисто внешне это интерпретировалось тем, что новое «постшаймиевское» религиозное руководство Татарстана начало перехватывать контроль над источниками доходов, подконтрольными прежнему руководству. Помимо этого теракты стали реакцией радикальной антимосковской части элит Татарстана на руководство республикой нового президента Р. Минниханова и нового главы МВД А. Хохорина. Бывшие до них М. Шаймиев и А. Сафаров умели действовать тонко. Как говорят, по-макиавеллиевски стравливали между собой различные группы элит и различные исламские организации.

Новые же в тонкости не вдаются. В Татарстан ломится «московский бизнес». Взламываются сложившиеся при М. Шаймиеве полит- и бизнес-схемы местной элиты. Это и приводит к её расколу и консолидации исламских организаций. Самым неблагоприятным последствием этих изменений может стать превращение региона в «новую Чечню». Без открытых военных действий, но с терактами, подобными тем, которые происходят сегодня на территории Северного Кавказа.