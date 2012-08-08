100-летие российской авиации

12 августа 1912 года в Генеральном штабе Российской армии был учреждён Штат воздухоплавательной части. Этот день стал началом создания российской авиации. Впоследствии она разделилась собственно на воздухоплавательную часть и на космическую.

Лучший подарок к этой дате нам сделали американцы. Их марсоход Curiosity («Любопытство») совершил успешную посадку в районе марсианского кратера Гейл. Днём позже, практически к самой дате, наш «Протон» вновь стрельнул в «молоко» – два спутника связи так и останутся мёртвым грузом на орбите.

На первый взгляд, космические полёты не имеют отношения к авиации – как военной, так и гражданской. Но и общего у этой «триады» всё же много. Как воздух нужны профильные учебные заведения, новейшие технологии, конструкторские школы, грамотные инженеры, современные заводы и регулярное госфинансирование.

Из этого списка, только с деньгами в последние годы как будто стало налаживаться. Но кровеносная артерия отрасли оказалась поражённой воровскими «врезами», через которые бюджеты распиливают, пропускают через фирмы-прокладки. Роль Генеральных конструкторов сведена до унизительного попрошайничества. Руководят процессами люди от авиации далёкие.

Классический пример – министр торговли и промышленности социолог Мантуров. При нём обрастал гигантскими денежными затратами загадочный Суперджет‑100. Столько не тратилось в мире ни на один самолёт подобного класса. Но от него сегодня отказалась даже полностью зависящая от России Армения. Возвращает без объяснения купленный год назад самолёт, чего в мировой практике ещё не было. Пару дней назад вновь произошла разгерметизация салона этой модели самолёта на высоте почти 9000 метров в небе над Чебоксарами.

Виной тому – поручение «изобрести велосипед» фирме Сухого, которая никогда гражданскими самолётами не занималась. Знаменитые на весь мир фирмы Илюшина, Туполева и Антонова остались в стороне. Хотя у них уже были и есть готовые к полётам Ил-114, Ан-140 и Ан-148. Мало того, из-за этого сказочно богатого эксперимента не пошёл в серию ещё 10 лет назад уникальный Ту-334.Сегодня большая группа российских бизнесменов, инженеров и эксплуатантов техники готовит учреждение специального фонда для начала производства этого самолёта. На государство надежды не осталось.

Тем временем в Минторге, где группой далёких от авиации лиц варится вся авиационная кухня, готовится проект очередного «распила» с проектом строительства среднемагистрального МС‑21. Уже объявлено, что двигатель у него будет американский, как и многое другое. Всё происходит по схеме появления Суперджета. И вновь в угоду бандитскому осваиванию государственных денег игнорируется то, что в стране практически заканчиваются сертификационные испытания нового Ту‑204 СМ. А надо сказать, что самолёт-то чудо как хорош и сказочно красив, как в гражданском, так и в военном исполнении! Настоящий подарок к 100-летию ВВС. Недавно он прописался в правительственном авиаотряде. Президент Путин летал на нём в Пекин с госвизитом.

Одним словом, нельзя сказать, что мы встречаем 100-летний юбилей в полном упадке. Недавно премьер Медведев объявил, что в Казани будет строиться новый цех по сборке Ан-70. Они нужны как армии, так и грузовой авиации. Есть планы возобновления сборки гигантских Ан-124, готов к серийному производству Ту-204 СМ Ульяновский авиазавод. В Воронеже и Самаре уже собирают Ан-148 и готовы возобновить сборку Ил-96-300. Не хватает пока «царёвой воли».

В. Путин и распоряжения издавал правильные, и ввёл в правительство национально ориентированного министра Дм. Рогозина. Но заводы, за исключением работающего в Комсомольске-на-Амуре, в основном на оборону, объединения ­КНАПО, тихо простаивают, прирабатывая ремонтным обслуживанием.

Что же, подождём своего часа. От воров и жуликов на самых верхах мы скоро избавимся. Они и сами перегрызутся. А среди российских бизнесменов всё больше тех, кого унижает и злит нефтегазовый примитивизм правящей элиты. Но она не вечна. Даже без всяких революций сгинет в небытие или вернётся в родной садовый кооператив в силу возрастных изменений.

Так что, желающие подпереть крылья столетней российской авиации, пора становиться в очередь.

P.S. Находясь в Новосибирске, Дм. Медведев вновь блеснул эрудицией, показал своё государственное мышление. Он заявил, что пора нам создавать свой региональный самолёт. А чей же тогда Суперджет-100? И куда девать Ил-114, Ан‑140, Ан-148, Ту-334?