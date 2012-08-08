Бешенство матки

Именно так, а никак иначе переводится название панк-группы Pussy Riot. С каждым днём, с помощью прокуроров-обвинителей и Хамовнического суда, её участницы делаются всё более и более известными уже во всём мире. Столь дорогостоящие PR-услуги оказались доступны не сразу. Для начала девицам пришлось презентовать себя в роли порнозвёзд в московском зоологическом музее. Или в супермаркете, где половой акт имитировался с помощью дохлой курицы, помещённой в промежность. Но всегда презентация эксплуатировала сексуальную тематику с отклонениями. Надо сказать, что секс довольно умело сочетался с политической «подливой». В нужный момент это придало необходимую остроту происходящему в суде действу.

«Отжимая» эмоциональную составляющую судебного процесса, отметим фактуру, которая кажется нам существенной в этой истории. Казус с плясками в храме Христа Спасителя странным образом совпал с началом атаки на РПЦ после предпринятых ею инициатив по запрещению пропаганды гей-культуры среди молодёжи. Неуклюжие попытки церковных деятелей отбиться только усугубили ситуацию вокруг Московской Патриархии и лично предстоятеля РПЦ.

Важно учитывать и то, что родители участниц панк-группы играют в их судьбе значительную роль. Некоторые из них являются ЛГБТ-активистами (движение за права сексуальных меньшинств) прошлых лет. Впечатляет и вселенский масштаб кампании в поддержку «Бешеных маток» (БМ). С акциями выступили уже фактически все представители мирового гей-сообщества, преимущественно из шоу-бизнеса.

Понятно, что теперь проект БМ в принципе, обречён стать знаковым, возможно, даже – на мировом уровне. Только вот справятся ли участницы со своей миссией после столь стремительного восхождения? Или их используют, так сказать, в тёмную.

Уже понятно, что дело БМ в любом случае обязательно будет использовано ЛГБТ-сообществом и связанными с ним политическими группами для дискредитации российского руководства. Многие иностранные лидеры вынуждены признаваться в толерантности по отношению к ЛГБТ, а вот российское руководство в это число пока не входит. Однако гей-лобби, видимо, не теряет надежды заполучить в свои объятия и обитателей Кремля. Не мелких чиновников, которых, как говорят, уже хватает, а настоящих хозяев

В качестве «принуждения» уже оказывается и политическое давление. Уже вброшена в общественное сознание идея о том, что этот инцидент якобы«расколол российское общество». И как знать – может, раскраска грядущей в стране «цветной» революции будет как раз «голубой»?

Помимо этого, в оппозиционной среде, в либеральных и в иностранных СМИ преследование участниц БМ, уже сравнивают с уголовным процессом над Михаилом Ходорковским, называя оба процесса «личной местью Владимира Путина». Хотя, казалось бы, – при чём тут Путин? Впрочем, упоминание его имени в песнопениях БМ искусственным образом сделало и его участником процесса.

В остатке, мне кажется, будут разочарование и эмоциональная опустошённость. Как после просмотра никчёмного и пошлого фильма, навязанного дорогостоящей рекламой. Она эксплуатирует низменные инстинкты потенциальных зрителей и, в силу этого, как ни печально, очень эффективна. Так что «Бешеные матки» – это наша слабость и нежелание анализировать факты.

Отвечая на вопрос «зачем?», отметим: гей-сообщество остро нуждается в расширении российского рынка сбыта своей продукции. Американский, европейский и азиатский рынки уже давно им освоены. Поэтому оно и действует как бизнес-лобби: «бешеные матки» и пока запретный гей-парад, по сути, являются своеобразной презентацией, где предлагается то, что вы до этого знать не знали.

Хотите попробовать?..