Фантомные боли губернатора

По разговорам в экспертных кругах можно сделать вывод о том, что С. Шойгу был недоволен работой В. Пучкова, сменившего его на посту главы МЧС России. Речь идёт о действиях МЧС во время природной катастрофы в городе Крымске Краснодарского края.

Говорят, что г-н Шойгу предлагал другую кандидатуру на должность главы МЧС. Но его не послушали. И в ужасную «ночь Крымска» он будто бы хотел приехать в центр управления МЧС и возглавить действия по разруливанию кризисной ситуации в Крымске. Но ближнее окружение подмосковного губернатора его от этого отговорило.

Г-ну Шойгу нарисовали картину грандиозного скандала после того, как он приедет в МЧС и об этом доложат В. Путину.

Тем временем уже на посту губернатора Подмосковья С. Шойгу хотел естественным образом «зачистить» руководство районов области. Иными словами – убрать из районного руководящего звена наиболее одиозные фигуры. Типа мэра города Химки. Процесс в самом деле пойдёт в самое ближайшее время. Но проблема в большом кадровом голоде. По этой причине помощники губернатора уговаривают его не спешить из-за опасности резкого слома устоявшихся отношений в «вертикали» Московской области. Они серьёзно опасаются того, что если идти напролом, то поставленных им новых районных начальников могут просто отстрелить.