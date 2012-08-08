Против демонстрантов готовят лучевое оружие

Осенью ожидается обострение внутриполитической обстановки в России. Власти опасаются, что митинги и демонстрации могут перерасти в массовые беспорядки.

Поэтому уже сейчас специалисты научно-исследовательского института Минобороны испытывают электромагнитное оружие нелетального воздействия. Как заявил начальник отдела института подполковник Дмитрий Сосков: «Установка предназначена для нелетального воздействия на человека, в качестве поражающего фактора используется крайне высокочастотное (КВЧ) электромагнитное излучение. Направленный луч вызывает у человека непереносимые болевые ощущения».

По его словам, сгенерированный установкой мощный луч взаимодействует с влагой, находящейся в верхних слоях кожи человека, и проникает внутрь всего на десятые доли миллиметра.

«Воздействие на внутренние органы полностью исключается», – уверяет Сосков.

При этом, по его словам, облучённый человек ощущает сильнейшее жжение кожного покрова, способное вызвать тепловой шок, и рефлекторно пытается скрыться от поражающего невидимого луча. Наряду с водомётами, слезоточивым газом «Черёмуха» и резиновыми дубинками электромагнитные лучи будут основным оружием полиции при разгоне неразрешённых митингов и демонстраций.