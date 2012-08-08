В МИДе знают имя нового президента США

Судя по отголоскам из министерства, там уверены, что кандидат от республиканской партии Митт Ромни проиграет президентские выборы.

Эта уверенность мидовского руководства зиждется на том, что г-н Ромни совершает большие ошибки в своей предвыборной кампании. Особенно – в вопросах внешней политики. Кроме того, по имеющейся в МИДе информации, действующего президента Б. Обаму будет публично поддерживать экс-президент США Б. Клинтон. Что, впрочем, вполне очевидно. Он, как и Обама, член демократической партии.

В нашем МИДе, помимо этого, ещё и уверены, что в руководстве республиканской партии США не верят в возможность выигрыша у Б. Обамы. Именно поэтому, как и в предыдущие выборы президента, республиканцы выдвинули в кандидаты такую слабую и возрастную фигуру, как М. Ромни. К тому же – сектанта. На его фоне в ходе избирательной кампании происходит обкатка перспективных и молодых кандидатов. Они придут после Обамы. Говорят, что исходя из таких оценок и прогнозов, МИД направляет соответствующие рекомендации «наверх» – президенту В. Путину.

В США тем временем идёт борьба и внутри самой демпартии. Говорят, что госсекретарь Хиллари Клинтон изрядно надоела Бараку Обаме. Она излишне консервативна и больше напоминает «смотрящую» от устаревающих, но влиятельных политических кругов. Ходят слухи, что г‑н Обама даже предложил ей поддержку при выдвижении на пост президента в 2016 году в ответ на её уход из правительства второго срока Барака Обамы. Но хитрую лису не проведёшь – уж больно много воды утечёт. При этом сам г-н Обама новым госсекретарём США хочет сделать Сьюзан Райс. Сегодня она служит послом США в ООН. Как и Обама – она афроамериканка.