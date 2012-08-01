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Новая Русская цивилизация

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Специально для «АН» Александр ПРОХАНОВ, писатель, главный редактор газеты «Завтра» ]

Новая Русская цивилизация
Фото РИА Новости

Президент России Владимир Путин в минувший понедельник побывал в Северодвинске на оборонном предприятии «Севмаш». Там состоялась церемония закладки головного стратегического подводного ракетоносца проекта 955А (шифр «Борей-А»). Этот подводный крейсер, относящийся к четвёртому поколению атомных стратегических ракетоносцев, будет носить имя «Князь Владимир». При его строительстве будут использоваться последние достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств.

Спроектирован корабль в Санкт-Петербурге, в центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин».

В России произошло грандиозное событие, и связано оно, к счастью, не с пи…шками из «Пусси Райот». В. Путин с Дм. Рогозиным побывали в Северодвинске, где был заложен четвёртый стратегический крейсер класса «Борей». Путин сказал, что идёт преобразование флота, и все корабли будут построены на русских верфях и продолжат дежурство на просторах Мирового океана. Приходит время новой Русской цивилизации! Это означает, что Россию не превратят в ночной горшок, куда могут «мочиться» все сильные страны мира. Поэтому в Северодвинске было воистину событие мирового уровня. Но его значение размазывается бессмыслицей сегодняшнего общества, которое не понимает всей его красоты и мощи.

Заявления Путина о необходимости стремительной модернизации российского флота говорит о том, что Россия – это не сырьевой придаток, и мы в состоянии производить цивилизационные продукты. Оружие, которое мы в состоянии проектировать и изготавливать, превращает Россию в суверенное космическое сообщество.

Да, в 1991 году русское сознание было страшно травмировано. Но то, что Русский смысл был повержен, растоптан и превращён в прах, что русские коды были задавлены, а Россия буквально выброшена из мировой истории, – это ложь! Меч Империи, который в 1991 году был выбит из русских рук, всё-таки был перехвачен. Русская рука успела его перехватить до того, как он бы упал и растворился в земле.

По существу, сбережение нашего военно-промышленного комплекса – это чудо, его сохранили неведомые нам герои. Не какие-то шоумены и проститутки, которые танцуют на эстрадах Болотной площади, нет! Наш ВПК сберегли стареющие учёные, изнемогающие от несчастий академики, старые рабочие, которые получают гроши. Именно они сберегли всё это.

Закладка нового «Борея» является чудесным знамением. Может быть, в далёком будущем богомыслящие историки и политологи расценят это сбережение российского ВПК после чубайсо-гайдаровского разгрома 1991 года действительно как чудо Пресвятой Богородицы. Событие это чрезвычайно важно для России, и его должны ощутить не просто полководцы, не просто оружейники-корабелы. Его должны ощутить ветераны, которые доживают свой век в домах престарелых. Должны ощутить молодые люди, которым предлагают уехать за границу, чтобы работать на чужие цивилизации, на чужую оборонную промышленность.

Это событие должны ощутить все политики, все наши мужики и русские женщины, которые теперь могут спокойно рожать детей, зная, что они не станут проститутками в борделях оккупационных армий. Я поздравляю и вас, и самого себя!

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