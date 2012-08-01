В Афганистане останутся камни-шпионы

США выведут войска из Афганистана в 2014 году, но ещё в течение многих лет после официального завершения конфликта за афганцами будут следить уникальные датчики, рассыпанные по всей стране.

В соответствии с заказом Пентагона компания Lockheed Martin разрабатывает целое семейство разнообразных датчиков, некоторые из которых будут замаскированы под обычные камни.

Оснащённые солнечными панелями, крошечными компьютерами, сейсмодатчиками, видеокамерами, микрофонами, эти датчики смогут в течение двух десятилетий шпионить за потенциальными террористами. В настоящее время таможенная и пограничная службы США используют более 7500 похожих датчиков на границе с Мексикой для выявления нелегальных мигрантов.

В 2011 году Пентагон заказал пробную партию из

1500 сейсмических датчиков для использования в Афганистане. Сейчас к северо-востоку от Норфолка, штат Вирджиния, проходит испытания более сложная система компании Lockheed, которая представляет собой массив из 50 акустических и сейсмических датчиков размером с ладонь, объединённых в одну сеть. Когда датчик обнаруживает человека или транспортное средство, он использует свободные радиочастоты и передаёт сигнал от одного узла сети к другому.

В результате сообщение о нарушителе попадает в центр связи, который отправляет его дальше по команде. В ходе тестов литий-ионные аккумуляторы датчиков выдержали 80 тысяч перезарядок, что позволяет им работать 20 лет и более. Цена новых датчиков относительно невысока – около 1000 долларов за штуку, что в 80 раз дешевле высокоточного артснаряда.