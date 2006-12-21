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Главное – правильно сосчитать

Даже после преодоления 7%-ного барьера теперь можно остаться без мандатов

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

В начале декабря по регионам прокатилась волна совершенно неожиданных нововведений. В Петербурге, Московской, Самар­ской и Тюменской областях местные единороссы, как по команде, внесли «судьбоносные» поправки в региональные законы. Мандаты среди победивших партий будут теперь распределяться не пропорционально количеству набранных голосов, а по новому «методу делителей Империали».

В XIX веке итальянский исследователь Империали придумал две системы подсчета мандатов. По одной из них (методу делителей) количество полученных партиями голосов делится сначала на 2, потом на 3 и так далее, заканчивая числом мандатов в парламенте. И каждая победившая партия получает столько мандатов, сколько максимальных част­ных от деления она имеет в этой матрице Империали.

К примеру, 7%-ный барь­ер преодолели пять партий (см. таблицу). По методу Империали самая крупная партия получит не 5, а 7 из 10 мандатов! Последняя же из партий-победителей не получит ни одного мандата, несмотря на то что преодолела 7%.

Во время депутатских дискуссий в регионах новый метод подсчета хитро называют «итальян­ским методом». Мол, идет заим­ствование опыта передовых европейских стран. На самом деле в самой Италии его никогда не применяли.

- По состоянию на 2000 год в 71 стране мира, где проходят выборы по партспискам, метод делителей Империали не применяется нигде. В 42 странах, в том числе РФ, действует пропорциональная система Т. Хэйра, еще в 23 странах - дающая такие же пропорциональные результаты система В. д'Ондта. Наконец, в 6 странах действует система Сент-Легюэ, которая дает даже некоторое преимущество мелким партиям. Метод же делителей Империали - настолько редкий, что большинство энциклопедий по выборам его даже не упоминают. Редкость его применения, конечно, связана с явной средневековой несправедливостью даваемых им результатов. Метод делителей Империали на общенациональном уровне не применялся никогда и нигде, в том числе никогда не применялся в Италии (там использовали второй метод Империали, основанный на квотах и остатках), - рассказал «Аргументам неделi» доктор политических наук, профессор Европейского университета Петербурга Григорий Голосов.

Теме предстоящего введения в регионах нового метода подсчета мандатов было посвящено внеочередное заседание Центр­избиркома РФ 27 ноября, по итогам которого принято официальное заключение. В нем заявлено, что «метод делителей Империали может не гарантировать выполнения требований федерального закона» и рекомендуется «выбрать другую методику». Однако к увещеваниям ведомства г-на Вешнякова прислушались только омские депутаты, отложившие принятие нововведений; депутаты же 4 регионов не вняли призывам Центризбиркома. И, похоже, это только начало...

 

Распределение мандатов по методу Империали в сравнении с нынешней пропорциональной системой (выделены 10 наибольших частных)

Партия

 

 число голосов, набранных партией, тысяч

 делители Империали

 Итого мандатов по Империали

 Количество мандатов по нынешней системе

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 A

 500

 250

 167

 125

 100

 83

 71

 63

 56

 50

 7

 5

 B

 150

 75

 50

 38

 30

 25

 21

 19

 17

 15

 1

 2

 C

 130

 65

 43

 33

 26

 22

 19

 16

 14

 13

 1

 1

 D

 120

 60

 40

 30

 24

 20

 17

 15

 13

 12

 1

 1

 E

 100

 50

 33

 25

 20

 17

 14

 13

 11

 10

 0

 1

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