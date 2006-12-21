Главное – правильно сосчитать
Даже после преодоления 7%-ного барьера теперь можно остаться без мандатов
№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
В XIX веке итальянский исследователь Империали придумал две системы подсчета мандатов. По одной из них (методу делителей) количество полученных партиями голосов делится сначала на 2, потом на 3 и так далее, заканчивая числом мандатов в парламенте. И каждая победившая партия получает столько мандатов, сколько максимальных частных от деления она имеет в этой матрице Империали.
К примеру, 7%-ный барьер преодолели пять партий (см. таблицу). По методу Империали самая крупная партия получит не 5, а 7 из 10 мандатов! Последняя же из партий-победителей не получит ни одного мандата, несмотря на то что преодолела 7%.
Во время депутатских дискуссий в регионах новый метод подсчета хитро называют «итальянским методом». Мол, идет заимствование опыта передовых европейских стран. На самом деле в самой Италии его никогда не применяли.
- По состоянию на 2000 год в 71 стране мира, где проходят выборы по партспискам, метод делителей Империали не применяется нигде. В 42 странах, в том числе РФ, действует пропорциональная система Т. Хэйра, еще в 23 странах - дающая такие же пропорциональные результаты система В. д'Ондта. Наконец, в 6 странах действует система Сент-Легюэ, которая дает даже некоторое преимущество мелким партиям. Метод же делителей Империали - настолько редкий, что большинство энциклопедий по выборам его даже не упоминают. Редкость его применения, конечно, связана с явной средневековой несправедливостью даваемых им результатов. Метод делителей Империали на общенациональном уровне не применялся никогда и нигде, в том числе никогда не применялся в Италии (там использовали второй метод Империали, основанный на квотах и остатках), - рассказал «Аргументам неделi» доктор политических наук, профессор Европейского университета Петербурга Григорий Голосов.
Теме предстоящего введения в регионах нового метода подсчета мандатов было посвящено внеочередное заседание Центризбиркома РФ 27 ноября, по итогам которого принято официальное заключение. В нем заявлено, что «метод делителей Империали может не гарантировать выполнения требований федерального закона» и рекомендуется «выбрать другую методику». Однако к увещеваниям ведомства г-на Вешнякова прислушались только омские депутаты, отложившие принятие нововведений; депутаты же 4 регионов не вняли призывам Центризбиркома. И, похоже, это только начало...
Распределение мандатов по методу Империали в сравнении с нынешней пропорциональной системой (выделены 10 наибольших частных)
Партия число голосов, набранных партией, тысяч делители Империали Итого мандатов по Империали Количество мандатов по нынешней системе 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 500 250 167 125 100 83 71 63 56 50 7 5 B 150 75 50 38 30 25 21 19 17 15 1 2 C 130 65 43 33 26 22 19 16 14 13 1 1 D 120 60 40 30 24 20 17 15 13 12 1 1 E 100 50 33 25 20 17 14 13 11 10 0 1
Партия
число голосов, набранных партией, тысяч
делители Империали
Итого мандатов по Империали
Количество мандатов по нынешней системе
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
500
250
167
125
100
83
71
63
56
50
7
5
B
150
75
50
38
30
25
21
19
17
15
1
2
C
130
65
43
33
26
22
19
16
14
13
1
1
D
120
60
40
30
24
20
17
15
13
12
1
1
E
100
50
33
25
20
17
14
13
11
10
0
1
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