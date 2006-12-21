Польша сколачивает антигазовый блок

Не прошло и 10 дней после саммита, как 8 декабря в Вильнюсе собрались премьеры Польши и прибалтийских стран. Они приняли ряд решений, кардинально меняющих экономические взаимоотношения с Россией.

Так, вместо одной АЭС в Литве принято решение строить сразу две. Проект обойдется в 4 млрд. евро. Уже известно, что в нем примет участие Европейский союз в рамках нового курса по обеспечению энергетической независимости ЕС от России.

Oбе АЭС, которые хотят построить до 2015 года, предполагается включить в общее энергетическое кольцо Rail Baltica. В нем будут «замкнуты» Польша, Литва, Латвия, Эстония и страны Скандинавии. Соединение энергосистем Польши и Литвы намечено к 2011 году. Это событие уже включено в проект Европейской Комиссии Quick Start («Быстрый старт»).

Особое внимание на совещании премьеров было уделено уменьшению зависимости от России по поставкам природного газа. Как известно, Жак Ширак и Ангела Меркель уже дали задание на проработку способов и путей доставки природного газа из Средней Азии в обход России. Главы правительств Польши и стран Прибалтики приняли аналогичное решение о начале самостоятельных переговоров с рядом стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Сегодня по поставкам природного газа в эти страны существует известный перекос в сторону России. Но газ все же не играет существенной роли в энергоснабжении Польши и Прибалтики. Используется он в основном в домашнем хозяйстве и стоит в два раза ниже, чем в «старой» Европе. Наибольшую долю природного газа - 30% из России импортирует Латвия. Причем если посмотреть латвийский внешнеторговый баланс за 9 месяцев этого года, то окажется, что значительная часть остального объема импортируемых нефтепродуктов - не что иное, как реэкспорт российских энергоресурсов Белоруссией (из 351 млн. долл., товарооборота Латвии и Белоруссии 36%, или 127 млн. долл. составляет реэкспорт Белоруссией рос­сийских нефтепродуктов).

Между тем, несмотря на эту активность, прибалтийская пресса выражает пессимизм. Слишком велики сомнения, что через пару лет россий­ские трубопроводы можно будет выкопать и сдать в металлолом.