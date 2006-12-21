Польша сколачивает антигазовый блок
№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Алексей ВОДОВОЗОВ ]
Не прошло и 10 дней после саммита, как 8 декабря в Вильнюсе собрались премьеры Польши и прибалтийских стран. Они приняли ряд решений, кардинально меняющих экономические взаимоотношения с Россией.
Так, вместо одной АЭС в Литве принято решение строить сразу две. Проект обойдется в 4 млрд. евро. Уже известно, что в нем примет участие Европейский союз в рамках нового курса по обеспечению энергетической независимости ЕС от России.
Oбе АЭС, которые хотят построить до 2015 года, предполагается включить в общее энергетическое кольцо Rail Baltica. В нем будут «замкнуты» Польша, Литва, Латвия, Эстония и страны Скандинавии. Соединение энергосистем Польши и Литвы намечено к 2011 году. Это событие уже включено в проект Европейской Комиссии Quick Start («Быстрый старт»).
Особое внимание на совещании премьеров было уделено уменьшению зависимости от России по поставкам природного газа. Как известно, Жак Ширак и Ангела Меркель уже дали задание на проработку способов и путей доставки природного газа из Средней Азии в обход России. Главы правительств Польши и стран Прибалтики приняли аналогичное решение о начале самостоятельных переговоров с рядом стран Центральной Азии и Ближнего Востока.
Сегодня по поставкам природного газа в эти страны существует известный перекос в сторону России. Но газ все же не играет существенной роли в энергоснабжении Польши и Прибалтики. Используется он в основном в домашнем хозяйстве и стоит в два раза ниже, чем в «старой» Европе. Наибольшую долю природного газа - 30% из России импортирует Латвия. Причем если посмотреть латвийский внешнеторговый баланс за 9 месяцев этого года, то окажется, что значительная часть остального объема импортируемых нефтепродуктов - не что иное, как реэкспорт российских энергоресурсов Белоруссией (из 351 млн. долл., товарооборота Латвии и Белоруссии 36%, или 127 млн. долл. составляет реэкспорт Белоруссией российских нефтепродуктов).
Между тем, несмотря на эту активность, прибалтийская пресса выражает пессимизм. Слишком велики сомнения, что через пару лет российские трубопроводы можно будет выкопать и сдать в металлолом.
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