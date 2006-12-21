США уходят из Средней Азии?

"Когда в Кыргызстане появились базы США, была совсем другая ситуация в мире. Тогда все мировое сообщество объединилось вокруг инициативы США. Все единогласно были за то, чтобы бросить все ресурсы на борьбу с главным очагом международного терроризма в Афганистане», – рассказал «Аргументам неделi» бывший президент Киргизии Аскар Акаев. Он признает, что базы были предоставлены США «фактически бесплатно. Никакой торговли не было, это предполагалось как вклад Кыргызстана в борьбу с международным терроризмом. Первоначально американцы должны были находиться в республике в течение года – считалось, что именно столько времени понадобится до окончания операции «Непоколебимая свобода» в Афганистане. В любом случае, основания для выхода из соглашения о базах наступили уже давно – как минимум 2 года назад. Тогда об этом поставили вопрос и Кыргызстан, и Узбекистан. А год назад американские базы были выведены из Узбекистана, где проявили политическую волю», – говорит Аскар Акаев.

Впрочем, намеки новых властей Киргизии на возможное получение кредитов из США в обмен на сохранение баз ни во что не вылились. Кредитов Киргизия так и не дождалась. Тогда летом этого года киргизское руководство потребовало от американцев увеличить плату за аренду авиабазы «Манас» с 2,7 млн. до 200 млн. долларов в год. Также Бишкек настаивал на том, чтобы Вашингтон заплатил дополнительно 80 млн. Это плата за авиатопливо, которую Пентагон почемуто перечислил не в бюджет страны, а частным компаниям, связанным с прежним руководством Киргизии.

Американцы на это ответили, что выплатят 150 млн. единовременно «в течение года, если эту сумму утвердит Конгресс». Ежегодные платежи могут составить лишь 15 млн. в год.

Однако соглашение о 15 млн. так и не было подписано, и денег Киргизия не получила. Зато регулярно стали поступать известия совсем иного характера. 26 сентября из-за столкновения с американским топливозаправщиком был навсегда выведен из строя последний в Киргизии работоспособный Ту­-154. На нем летал президент страны Курманбек Бакиев.

Наконец, 6 декабря военнослужащий ВВС США Закари Хэтфилд дважды выстрелил из пистолета в работника аэропорта гражданина Киргизии Александра Иванова на КПП американской авиабазы. Иванов тут же скончался от полученных ран.

В ответ президент Киргизии Курманбек Бакиев поручил МИДу пересмотреть ту часть соглашения по американской авиабазе, которая касается статуса военнослужащих США. Парламент Киргизии 15 декабря долго обсуждал произошедшее и решил не останавливаться лишь на вопросе подсудности американских военных киргизской юстиции. Вице­-спикер Кубанычбек Исабеков призвал «внести в постановление пункт с требованием к американцам покинуть территорию Киргизии». А премьер-­министр Киргизии Феликс Кулов поручил МИДу изучить вопрос о возможности пересмотра соглашения с США о военных базах. Профсоюз же госкомпании «Киргизаэронавигация» обратил внимание руководства страны на то, что американцы не платят за пользование базой, заявив, что командование авиабазы задолжало киргизской стороне 15 млн. долларов за диспетчерское обслуживание.

Но американцы платить не собираются: «У правительства США имеется давняя практика не платить аэронавигационные сборы, если речь идет о военной и другой государственной авиатехнике», – заявил официальный представитель Пентагона капитан­-лейтенант Джо Карпентер.

«Что касается убийства А. Иванова, возмутительно, что американская сторона даже не принесла извинений, – говорит «Аргументам неделi» Аскар Акаев и тут же признает: – Я думаю, дело до закрытия базы не дойдет. Вряд ли руководители Киргизии решатся испортить отношения с Вашингтоном». В вопросе о том, дождутся ли власти Киргизии каких-­либо кредитов в обмен на сохранение базы, бывший президент Киргизии также скептичен: «Вряд ли американцы что-­то предоставят». Другие эксперты считают, что многое будет зависеть от того, насколько решительно парламент Киргизии будет требовать от президента и правительства вывода американских военных из страны.