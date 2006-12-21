Наступает пора обещаний

Эти средства необходимы для устойчивого финансирования системы государственного медобслуживания. Прежде всего снабжения льготников лекарственными препаратами. Мы не имеем права недообеспечить деньгами закупку лекарств, спецоборудования и средств реабилитации. Если ждать результатов следственных действий, то существующую проблему усилит финансовый сбой.

Г-н Рязанский многозначительно пообещал, что после шока от воровства «лекарственных» денег депутаты «укрепят меры партийного контроля за денежными поступлениями».

«Социальному» оптимизму единороссов противопоставляет свой предвыборный скепсис спикер Совфеда Сергей Миронов. Он с прискорбием раскритиковал российскую пенсионную систему оттого, что не видит чиновничьей готовности ее менять и не слышит от министров «интересных предложений». Более того, он убежден, что через два­-три года «денег для выплаты пенсий не останется». Но вот парадокс – даже без денег повышать ее все равно надо.

– Нужно начинать с изменений принципа оплаты пенсий. Пенсия должна быть не 28% от заработка, а сначала 50, а потом 75%, – заявил Миронов.

Единороссы тем временем не оставляют попыток еще больше понравиться избирателям. Прежде всего это касается планов по формированию трехлетнего бюджета страны. Будет продолжена и попытка преодоления демографического кризиса.

– Думаю, серьезный разговор пойдет об изменениях в системе организации зарплатных схем для работников бюджетной сферы, – предположил г­-н Рязанский. – Мы должны настоять на том, чтобы начался постепенный переход на отраслевую систему оплаты труда работников здравоохранения, образования и культуры.

В числе приоритетных вопросов следующего думского года окажется поддержка инвалидов.

– За 2006 год их численность возросла на 600 тысяч. Надо разобраться, почему. Но главное – как вернуть этих людей к нормальной трудовой деятельности и обеспечить соцзащиту.

Но все же хит будущего выборного сезона – поощрение приемных родителей. Вдруг выяснилось, что в экономическом плане отдавать деньги в семьи много выгодней содержания сирот в детдомах. И аргументы нашлись.

– Гораздо лучше, когда эти ребята входят во взрослую жизнь в кругу семьи. Гособеспечение жильем этих ребят по достижении 18 лет кончается тем, что оно «уходит» на сторону. За счет недобросовестного окружения в детдомах ребята оказываются не готовыми к самостоятельной жизни. К тому же освободившиеся детские дома можно будет перепрофилировать в дошкольные учреждения.

Скептик скажет – «тришкин кафтан» делят. Посмотрим: до воплощения светлых новогодних (читай – предвыборных) пожеланий осталось буквально ничего… Просто «начать и кончить».