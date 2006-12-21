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Наступает пора обещаний

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

Наступает пора обещаний
С. Миронов требует денег
Необходимость законов о материнском капитале и бюджете ФОМС «очевидна», – говорит зампред фракции «Единая Россия» и зампредседателя Комитета по регламенту и организации работы Госдумы Валерий Рязанский. – И коррупционная ситуация в ФОМС не смогла переломить законотворческие настроения. Недобросовестность отдельно взятых чиновников – дело судебного разбирательства, а не «прямой депутатской компетенции».
Эти средства необходимы для устойчивого финансирования системы государственного медобслуживания. Прежде всего снабжения льготников лекарственными препаратами. Мы не имеем права недообеспечить деньгами закупку лекарств, спецоборудования и средств реабилитации. Если ждать результатов следственных действий, то существующую проблему усилит финансовый сбой.
 
Г-н Рязанский многозначительно пообещал, что после шока от воровства «лекарственных» денег депутаты «укрепят меры партийного контроля за денежными поступлениями».
 
«Социальному» оптимизму единороссов противопоставляет свой предвыборный скепсис спикер Совфеда Сергей Миронов. Он с прискорбием раскритиковал российскую пенсионную систему оттого, что не видит чиновничьей готовности ее менять и не слышит от министров «интересных предложений». Более того, он убежден, что через два­-три года «денег для выплаты пенсий не останется». Но вот парадокс – даже без денег повышать ее все равно надо.
– Нужно начинать с изменений принципа оплаты пенсий. Пенсия должна быть не 28% от заработка, а сначала 50, а потом 75%, – заявил Миронов.
 
Единороссы тем временем не оставляют попыток еще больше понравиться избирателям. Прежде всего это касается планов по формированию трехлетнего бюджета страны. Будет продолжена и попытка преодоления демографического кризиса.
 
– Думаю, серьезный разговор пойдет об изменениях в системе организации зарплатных схем для работников бюджетной сферы, – предположил г­-н Рязанский. – Мы должны настоять на том, чтобы начался постепенный переход на отраслевую систему оплаты труда работников здравоохранения, образования и культуры.
В числе приоритетных вопросов следующего думского года окажется поддержка инвалидов.
 
– За 2006 год их численность возросла на 600 тысяч. Надо разобраться, почему. Но главное – как вернуть этих людей к нормальной трудовой деятельности и обеспечить соцзащиту.
 
Но все же хит будущего выборного сезона – поощрение приемных родителей. Вдруг выяснилось, что в экономическом плане отдавать деньги в семьи много выгодней содержания сирот в детдомах. И аргументы нашлись.
– Гораздо лучше, когда эти ребята входят во взрослую жизнь в кругу семьи. Гособеспечение жильем этих ребят по достижении 18 лет кончается тем, что оно «уходит» на сторону. За счет недобросовестного окружения в детдомах ребята оказываются не готовыми к самостоятельной жизни. К тому же освободившиеся детские дома можно будет перепрофилировать в дошкольные учреждения.
 
Скептик скажет – «тришкин кафтан» делят. Посмотрим: до воплощения светлых новогодних (читай – предвыборных) пожеланий осталось буквально ничего… Просто «начать и кончить».

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