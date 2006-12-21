Отпуск под запретом

Незапланированные результаты «Единой России» (ЕР) на выборах в законодательное собрание Пермского края заставили власть объявить фактическую мобилизацию центральных кадров. Говорят, что в Управлении по внутренней политике президентской Администрации отменили отпуска. Ими рекомендовано воспользоваться только после мартовских региональных выборов и до начала осени.

Между тем возможная паника «верхов» относительно падения популярности у избирателей ЕР, скорее всего, напрасна. Социологические опросы «Левада-­центра» говорят, что отношение к ЕР и ее конкуренту «Справедливой России» (СР) уже мало зависит от отношения к ним В. Путина.

Общий рейтинг ЕР находится сегодня на отметке 27% от числа всех избирателей. У мироновской СР – 3%. Возможный результат на выборах в Госдуму (от числа тех, кто точно придет на выборы) у ЕР – 55%, у СР – 7%. При этом у «медведей» показатель вырос по сравнению с ноябрем аж на 5%! Специалисты связывают это с резкой критикой «партией власти» г­-на Зурабова. Грызловцы в этом даже перещеголяли президента, не побоялись…

«Справедливая Россия» тоже начала жить сама по себе. Уверения С. Миронова, что партию поддерживает президент, почти не сказались на ее рейтинге. Совсем интересной стала ситуация с КПРФ. Ее общий рейтинг и возможный результат уменьшились на 3%, когда г-­н Зюганов «прислонился» к власти и стал позировать перед телекамерами рядом с президентом.

Одним словом, на основании соцопроса можно сделать очень отрадный вывод. Партийная система в России начала свою собственную жизнь. И она не обязательно зависит от воли Кремля.