О чем В. Путин будет договариваться с В. Ющенко?

Лишь после того как премьер-­министром Украины стал В. Янукович, отношения двух стран стали возвращаться на «прежние рельсы». Именно во время своих визитов в Сочи и Москву В. Янукович и договорился о том, что в декабре в Киеве пройдет первое заседание комиссии Путин - Ющенко.

По нашей информации, на встрече двух президентов будут обсуждаться 4 основных вопроса.

Во­-первых, В. Путин постарается убедить В. Ющенко повременить со вступлением его страны в НАТО. По крайней мере, начать реализацию этого курса не раньше того, как большинство украинцев проголосует за НАТО на референдуме.

Во­-вторых, российский президент попытается убедить украинского присоединиться к договору о вступлении в Единое экономическое пространство (ЕЭП) с РФ, Белоруссией и Казахстаном. За присоединение Украины к ЕЭП уже прямо высказался премьер­-министр В. Янукович, который в украинской политической иерархии теперь стоит не только выше президента, но и имеет юридические права решать экономические вопросы без оглядки на главу государства. Остается только убедить В. Ющенко «не мешать». Одним из первых совместных российско-­украинских проектов в рамках ЕЭП может стать строительство высокоскоростной автомобильной дороги Москва – Киев с ее продолжением в Западную Европу.

В-третьих, президенты подтвердят незыблемость двустороннего договора, по которому Черноморский флот может пребывать на Украине до 2017 года. Кроме самого пребывания должен быть урегулирован и ряд конкретных проблем, связанных с принадлежностью некоторых маяков и бухт.

В-четвертых, г-­н Ющенко гарантирует В. Путину беспрепятственную прокачку российской нефти и газа через украинскую территорию. В обмен Россия примет участие в строительстве нового экспортного газопровода, который проложат из Ивано-Франковской области в Европу. Там же, в Западной Украине, общими российско-украинскими усилиями будут модернизировать и старые экспортные газопроводы.