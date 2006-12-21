Страна «Минфиния»

Начнем с того, что ЦБ по закону подотчетен Госдуме и Счетной палате. Решение о проверке его финансово­хозяйственной деятельности принимается на основании предложения Национального банковского совета (НБС).

НБС в свою очередь – это коллегиальный орган самого ЦБ, куда помимо г-на Кудрина входят председатель ЦБ г­-н Игнатьев, двое сенаторов – С. Васильев и Г. Фе­тисов, трое думцев – А. Ак­саков, П. Медведев и В. Резник, министр Г. Греф, господа А. Дворкович и И. Шувалов, а также г-н Саватюгин из Минфина. Своим решением от имени НБС эти господа признали такую проверку «нецелесообразной». Выступая в Совете Федерации, г­-н Кудрин даже обвинил аудитора Счетной палаты Николая Табачкова в «неадекватности». После такого заявления, похожего скорее на крик отчаяния, подозрения о деятельности ЦБ только усилились. Но и без этого есть немало объективных причин для проверки. Главная – убийство первого заместителя председателя ЦБ А. Козлова. Г-н Кудрин в ответ на это заявляет, мол, это убийство и так расследует Генпрокуратура. Но следствие рассматривает лишь криминальный аспект. Только профессиональные аудиторы могут пролить свет на истинные мотивы и причины преступления. Хотя бы в качестве экспертов Генпрокуратуры. Другая причина – периодически просачивающаяся информация о многочисленных нарушениях в финансово-хозяй­ственной деятельности ЦБ. Напомним, что именно Центробанк занимается эмиссией денежной массы, размещением государственных сбережений за рубежом, деятельностью зарубежных финансовых учреждений, отзывом и выдачей банковских лицензий, использованием средств Стабилизационного фонда. Перечень можно продолжать, и по каждому из этих пунктов накопилось немало вопросов. Казалось бы, чтобы избавить себя от подозрений, члены НБС должны немедленно инициировать проверку главного банка страны. Но этого не происходит, и главным тормозом, похоже, является все тот же Минфин. Быть может, от этого в российских регионах, вынужденных все чаще обращаться в ведом­ство г-­на Кудрина, страну стали в шутку называть «Минфиния»? Но с Центробанком – не до шуток. В напрочь закрытых системах порой творится такое, что, выйдя наружу, может наделать немало бед. Особенно если это касается денег Российской Федерации. Где они? Что с ними? Как хранятся и какой приносят доход? Не чиновникам, разумеется, а стране... Пока нет ответа.