Молдове выгодно провести «чистые» выборы

- Как вы оцениваете результаты выборов в Гагаузии?

- Думаю, они свидетельст­вуют о соблюдении демократической процедуры. Общественное мнение в Гагаузии явно было на стороне Формузала, и, если бы Колошин (Председатель ЦИК АТО. - «АН») объявил о победе действующего главы Георгия Табунщика, независимым наблюдателям стоило бы поискать нарушения процедуры. Гагаузы настроены активно пророссийски. Кандидат от коммунистов не мог бы победить без использования «административного ресурса».

- Официальный Кишинев пытался «убрать» Формузала из предвыборной гонки, возбудив против него уголовное дело по ничтожному поводу. Чем можно объяснить достаточно спокойное отношение администрации Воронина к проигрышу его кандидата - Табунщика? Ведь пока явных попыток оспорить выборы не было?

- Ну, во-первых, окончился только первый тур. Еще рано говорить о чьей-то окончательной победе. Во-вторых, эти выборы важны для нынешней молдавской власти и как способ показать международному сообществу свою приверженность принципам демократии. Пока они это демонстрируют, и я надеюсь, что второй тур тоже пройдет «чисто», в рамках законного волеизъявления гагаузского народа. И, в-третьих, повторюсь, выборы еще не окончены.

- То есть вы согласны с мнением лидера Народно-республиканской партии РМ Николая Андроника, что Кишинев может «убедить» Дудогло снять свою кандидатуру и Табунщик будет допущен ко 2-му туру выборов?

- Не считаю, что этого стоит бояться. Если власти Молдовы пойдут на использование административных рычагов, они попадут в нелепую ситуацию. Это легко вскроется и не гарантирует проигрыша Формузала.

Кроме того, вряд ли это укрепит договоренности, достигнутые между РФ и Молдовой на саммите СНГ, включая снятие «винного» эмбарго. Ведь гагаузы рассчитывают на поддержку России, фальсификация этих выборов выглядела бы как неуважение и к Москве.