Москва предлагает Грузинскую Конфедерацию
№ 32(32) от 14.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Главной фигурой в крае станет назначаемый ЕС международный гражданский представитель, статус которого будет выше, чем у косовских президента, правительства и парламента. Представитель ООН сможет отменять их решения и увольнять отдельных госчиновников. А для усиления его влияния в Косово останутся войска НАТО. Формально Косово не получит независимости, а один из филиалов администрации международного представителя будет находиться в Белграде.
Этот план ООН, написанный представителем входящей в ЕС Финляндии, означает, что «ЕС продумала ситуацию и предложила такую схему, которую Россия не смогла бы и не захотела применить в СНГ, в отношении Абхазии или Осетии», – заявил «Аргументам неделi» политолог Вячеслав Никонов. По его мнению, Россия может наложить вето в Совбезе на этот план ООН, после чего «надо ставить вопрос о выработке общих критериев для такого рода конфликтов, как Косово, Абхазия, Приднестровье и Южная Осетия».
Проработка такого плана, который мог бы подойти для всех непризнанных государств, в Москве уже идет. Смысл российского плана - образование конфедерации Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Формально Абхазия и Южная Осетия оставались бы частями Грузии, но фактически стали бы признанными в мире самостоятельными государствами. По мнению экспертов, только в обмен на поддержку ООН такого плана в отношении непризнанных государств СНГ России стоит согласиться на соответствующий план в отношении Косова.
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