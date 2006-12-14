Фрадков одернул Грызлова

Правительственный документ оставляет за чиновниками различных уровней по всей России в общей сложности 977 сирен «особого назначения». Завтра другим постановлением можно назначить еще столько же мигалок: чиновников-то все больше, как и желающих заплатить за «услугу».

Вот и получается, что замена законопроекта министерским постановлением лишает фундаментальное решение об отмене спецатрибутики «неотвратимости». Это с разочарованием констатируют и сторонние специалисты, и многие думцы. Дело в том, что законодательную норму очень сложно изменить и уж тем более отменить. А к постановлению (пусть даже и к правительственному) юридически подобные действия вполне применимы. К тому же в число 977 входят 12 думских мигалок. Это значит, что желающих приблизить себя к простому народу из числа руководителей Думы фактически заставляют еще дальше от него отдалиться.

Между тем в Думе существует и другое мнение, в целом подвергающее сомнению «политическую оправданность» инициативы о сокращении «мигалок». Это решение центристов называют «классическим бюрократическим ходом». Кстати, говорят, что и заявленная официальная цифра действующих в России «лампочек автооповещения» сильно завышена.

– Цифра 7500 – сущая липа, которую никто даже не удосужился проверить, – заявил один из разработчиков законопроекта. – По моим подсчетам, реальное число «мигалок» на машинах с отсутст­вующими цветографическими схемами (скорая помощь, милиция, и т.д.– Ред.) почти равно показателю, до которого их «предполагалось» сократить. А именно – 1125 автомобилей. О каком же сокращении в 7,5 раз может идти речь? Реальное сокращение не превысило бы и 10%.

По мнению источника, запланированная неразбериха с привилегиями для чиновников должна привести вовсе не к лишению, а «к перераспределению спецсигналов между ведомствами». Дело в том, что ныне действующее правительственное постановление (от 17 сентября 2004 года) «незаслуженно обделило спецоборудованием чиновников из Администрации президента и ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ». Теперь в их автомобильном полку прибудет. Прежде всего за счет «забора» сигналов у чиновников «средней руки», к примеру, из Управления делами Генпрокуратуры…

Тем временем законодатели – авторы альтернативных мер борьбы с дорожными пробками – продолжают настаивать на своих радикальных предложениях. Российские «дон кихоты»...