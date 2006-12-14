Плющенко против Сихарулидзе

Матвиенко отказала «Единой России»

Но в главном регионе - Петербурге - единороссов постигла неудача. Партия власти все чаще угрожает С. Миронову провалом на выборах в родном Петербурге и смещением с поста спикера Совета Федерации. В результате г-н Миронов напряг все силы и связи, чтобы предотвратить такую перспективу. Лидер «Справедливой России» несколько раз встретился с В. Матвиенко, пока ему удалось уговорить губернатора не возглавлять «Единую Россию». Еще 19 октября глава фракции «Справедливой России» в питерском парламенте О. Нилов заявлял, что его партия поддержит г-жу Матвиенко в любом случае, и советовал ей обратиться к президенту с вопросом о доверии до старта предстоящих выборов, чтобы «не зависеть от политических ветров».

Разногласия между В. Матвиенко и лидером питерских единороссов В. Тюльпановым усилились из-за того, что последний хотел включить в список певца А. Розенбаума, а также оказавшегося в центре последних скандалов с пропажей раритетов из Эрмитажа М. Пиотровского.

Когда единороссы узнали о сомнениях г-жи Матвиенко, они намекнули на возможное непродление ее губернаторских полномочий. В ответ В. Матвиенко 6 декабря подала президенту заявление о переназначении и уже на следующий день получила положительный ответ В. Путина. А 9 декабря она уже открыто заявила, что отказывается вступать в «Единую Россию» и возглавлять ее список.

Плющенко в тройке мироновцев

С. Миронов так серьезно готовился к выборам в Петербурге, что заранее позаботился не только о лояльности В. Матвиенко, но и о составлении популярного списка. Возглавит его сам С. Миронов (когда-то он получал здесь, в одномандатном округе, 69%), второе место займет О. Нилов (на последних выборах он добился в своем округе рекорда в 80%), а третье место - извест­ный фигурист Е. Плющенко.

Единороссы же в отсутствие В. Матвиенко поставят на первое место ранее планируемого на второе спикера Заксобрания Петербурга В. Тюльпанова (он набирал в округе 75%). На третье же место партия власти собирается поставить «в пику» Плющенко фигуриста А. Сихарулидзе...

У «партии власти» на 13 регионов 15 губернаторов

Тем не менее и после отказа Матвиенко «Единую Россию» поведут на выборы аж 15 губернаторов - это на 13-то регионов! Дело в том, что список «партии власти» в Тюменской области возглавляют сразу три губернатора: Тюменской области - В. Якушев, Ханты-Мансийского округа - А. Филипенко и Ямало-Ненецкого - Ю. Неелов.

Заодно с губернаторами в первых тройках единороссов идут еще и три мэра админист­ративных центров - Красноярска, Мурманска и Пскова. Есть здесь и спикеры регио­нальных парламентов - красноярского, вологодского, самар­ского, пе­тербург­ского и дагес­тан­ского. Офи­циальные региональные лидеры «Еди­­ной России» - секретари региональных политсоветов - попали в тройки партии лишь в Коми, Вологде, Омске и Подмосковье.

Кроме губернаторов, мэров, спикеров и секретарей в списках единороссов будут фигуристка С. Журова (Ленобласть), лыжница Р. Сметанина (Коми), гимнастка И. Чащина (Омск), лыжница Л. Лазутина (Подмосковье).

Псковских эсеров возглавит Нарусова

Во главе списков «Справедливой России» пойдут три мэра центров субъектов РФ - Самары, Ставрополя и Сыктывкара. Сенаторы возглавят списки «Справедливой России» в Вологде (бывший глава облдумы и лидер местных аграриев Г. Хрипель) и Пскове (Л. Нарусова -

жена покойного А. Собчака и хорошая знакомая президента В. Путина, в связи с чем губернатор вряд ли сможет отказать мироновцам в поддержке).

Орловский список мироновцев возглавляет главный оппонент губернатора Е. Строева - владелец газеты «Орловские новости» М. Ивашина. В марте 2006 года она заняла третье место на выборах мэра Орла и поддержала во втором туре коммуниста А. Касьянова, благодаря чему тот и победил.

В Тюмени и Дагестане списки «Справедливой России» возглавят депутаты Госдумы Н. Павлов и Ш. Султанов. Второе место в тюменском списке займет герой России летчик В. Шарпатов, прославившийся 10 лет назад тем, что вырвался из афганского плена талибов прямо на самолете («Аргументы неделi» писали об этом в номере от 17.08.2006).

Партии первых секретарей

В КПРФ 10 из 14 списков партии возглавят первые секретари обкомов. Некоторые из них довольно известны в своих регионах (депутаты Госдумы В. Романов в Самаре и А. Кравец в Омске), но большинство не имеют никакой личной популярности.

В Ставрополе и Дагестане известность первых секретарей столь низка, что руководство КПРФ решило «укрепить партсписки» депутатами Госдумы (дагестанский список возглавит С. Решульский).

Похожая ситуация и в ЛДПР, где почти все списки возглавят региональные координаторы партии.