Татарстанские пенсионеры взбунтовались
№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Юрате КАРАЛЮТЕ ]
Решение дать жесткий отпор «Справедливой России» было принято на внеочередной конференции. Прибыло 86 делегатов первичных отделений партии при необходимой квоте в 58 человек. Председатель правления ТРО РПП Виталий Смирнов рассказал об итогах нашумевшего VII внеочередного съезда Российской партии пенсионеров, на котором было принято решение об объединении трех партий. Партия «Родина» была преобразована в «Справедливую Россию», РПЖ и РПП – в общественные организации. Сразу две партии исчезли с «политической карты» России. Все переговоры велись в обстановке секретности от членов партии.
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