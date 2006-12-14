Татарстанские пенсионеры взбунтовались

Решение дать жесткий отпор «Справедливой России» было принято на внеочередной конференции. Прибыло 86 делегатов первичных отделений партии при необходимой квоте в 58 человек. Председатель правления ТРО РПП Виталий Смирнов рассказал об итогах нашумевшего VII внеочередного съезда Российской партии пенсионеров, на котором было принято решение об объединении трех партий. Партия «Родина» была преобразована в «Справедливую Россию», РПЖ и РПП – в общественные организации. Сразу две партии исчезли с «политической карты» России. Все переговоры велись в обстановке секретности от членов партии.

– Свои задачи РПЖ выпол­нила, а Российскую партию пенсионеров придушила с тем, чтобы электорат пенсионеров дружно голосовал за г­-на Миронова, – считает В. Смирнов. Особенный протест татарстанских пенсионеров вызвало вмешательство бывшего мэра Набережных Челнов сенатора Рафгата Алтынбаева в объединительный процесс партии внутри Татарстана.

Кстати, следом за Татарстаном объединению воспротивились региональные отделения в Астраханской, Рязанской областях. Тем временем в Набережных Челнах на внеочередной конференции татарстанского регионального отделения партии «Справедливая Россия: Родина, Пенсионеры, Жизнь» председателем совета стал изгнанный ранее из Партии жизни доктор Хузиханов. Участники конференции тоже приняли заявление к лидерам партии, в котором посетовали на «раскольническую позицию ряда московских функционеров». Конференция подтвердила, что «не признает закулисных манипуляций столичных партийных клерков, чьи абсурдные решения не имеют ничего общего с реальной политической обстановкой в Татарстане».