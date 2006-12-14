Глазьев не пришел к Рогозину

9 декабря прошел съезд Конгресса русских общин (КРО) - организации, которую снова возглавил ее основатель Д. Рогозин. В состав ЦК возрожденного КРО он записал 19 депутатов Госдумы. Правда, «Аргументы неделi» обнаружили на самом съезде 10 депутатов: кроме самого Рогозина, это А. Крутов, А. Савельев, Ю. Савельев, В. Сергиенко, С. Чаплинский, О. Мащенко, И. Савельева, Е. Иванов и Н. Курьянович.

Среди неприехавших ока­зался и С. Глазьев. Наши источники в окружении С. Глазье­ва объяснили его отсутствие тем, что известный экономист ведет переговоры сразу с несколькими политическими силами. В частности, с Кремлем и С. Мироновым. Последний предлагает С. Глазьеву войти в тройку партии на выборах в Мособлдуму и Госдуму, а также сделать его главным идеологом «Справедливой России».

Однако когда об этом узнали в Кремле, г-ну Глазьеву тут же предложили достойное место, в том числе и в руководстве... КПРФ. В этом нет ничего удивительного: в последние месяцы политическое крыло Кремля, негативно относящееся к г-ну Миронову, заключило альянс с КПРФ.

Г. Зюганов стал жестко критиковать «мироновцев», за что получил возможность регулярно появляться на ТВ.