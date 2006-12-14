След Пиночета

В Сантьяго скончался диктатор Пиночет. Это событие ввиду дряхлости тирана ожидалось давно. Но старик оказался крепким и пережил почти всех участников чилийской революции.

Еще со времен гайдаров­ских реформ в России то и дело появлялись экономические последователи Пиночета. Это были министр, а ныне бизнесмен П. Авен, экономист В. Най­шуль, генерал А. Ле­бедь. Но, как видно, экономические успехи Чили не дают покоя и сегодня.

Говорят, что сторонником «крутых» либеральных реформ, сильного государства, почитания церкви и семейных ценностей можно назвать президента ОАО «Российские железные дороги» В. Якунина. Как видно, не случайно его советником называют г-на Найшуля, поклонника реформ генерала Пиночета. Что ж, «сильная рука» сегодня в моде.