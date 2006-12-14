Зурабова заставляют подвинуться

Последние недели полны скандалов вокруг ведомств, связанных с министром М. Зу­рабовым. Аресты, выемки документов, допросы... В России так происходит неспроста, поскольку нарушения законов со стороны чиновников не являются секретом. В этом, кстати, удобство для власти повальной коррупции, когда любого чиновника и министра можно при необходимости, как говорится, привлечь. Особенно тех, кто подозревается в связях с бизне­с-структурами.

Бизнес-логика «критики» г-на Зурабова такова, что окололекарственные структуры, близкие ему, кто-то хочет потеснить. Среди заметных игроков этого сегмента рынка можно назвать крупнейшего производителя лекарств в России - концерн «Феррейн», принадлежащий г-ну Брынцалову. Но тот едва ли посмел бы замахнуться на «великого и ужасного» Зурабова. Хотя, если «Феррейн» поменяет хозяина на более могущественного, это может и произойти. Недавно, кстати, структуры г-на Брынцалова подверглись жесткой проверке по очень старым обвинениям.

Так что передел сфер влияния на рынке лекарств, похоже, не за горами.