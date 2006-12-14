Партии власти требуется идеолог

Прошедший в Екатеринбурге съезд «Единой России» продолжают комментировать специалисты. Для многих показалось странным отсутствие на съезде заместителя главы Администрации президента В. Суркова. Текст поздравления съезду от Пре­зидента России зачитал лично глава Администрации С. Собянин.

Наблюдатели считают, что отсутствие г-на Суркова объясняется его занятостью, в том числе и неотложными проб­лемами «Единой России». По нашим сведениям, незадолго до съезда В. Путин очень внимательно изучал ситуацию в партии и ее оценки в обществе. Говорят, что главной проб­лемой для единороссов он считает «рыхлость их идеологии». Так что можно ожидать появления в руководстве партии или около него некой группы интеллектуалов, способных решить эту задачу.

По нашим сведениям, одним из возможных идеологов «Единой России» мог бы стать сенатор Ю. Солонин. Это бывший декан философского факультета Санкт-Петербургского университета. Он хорошо знаком и с

В. Путиным, и с лидером единороссов Б. Грызловым.