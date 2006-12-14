Партии власти требуется идеолог
№ 32(32) от 14.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Прошедший в Екатеринбурге съезд «Единой России» продолжают комментировать специалисты. Для многих показалось странным отсутствие на съезде заместителя главы Администрации президента В. Суркова. Текст поздравления съезду от Президента России зачитал лично глава Администрации С. Собянин.
Наблюдатели считают, что отсутствие г-на Суркова объясняется его занятостью, в том числе и неотложными проблемами «Единой России». По нашим сведениям, незадолго до съезда В. Путин очень внимательно изучал ситуацию в партии и ее оценки в обществе. Говорят, что главной проблемой для единороссов он считает «рыхлость их идеологии». Так что можно ожидать появления в руководстве партии или около него некой группы интеллектуалов, способных решить эту задачу.
По нашим сведениям, одним из возможных идеологов «Единой России» мог бы стать сенатор Ю. Солонин. Это бывший декан философского факультета Санкт-Петербургского университета. Он хорошо знаком и с
В. Путиным, и с лидером единороссов Б. Грызловым.
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