Фактор «Литвиненко»
№ 32(32) от 14.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]
И в этом смысле продолжается извечное противостояние, известное еще со времени первого президентства Б. Ельцина, – между либералами и силовиками. Неожиданный импульс в извечное единоборство внесло отравление в Лондоне А. Литвиненко. Западные СМИ обвиняют в этом наших «силовиков». Тем временем местные политологи делают вывод, что «силовиков» подставляют наши же либералы, чтобы ослабить их в глазах президента и продвинуть своего кандидата. Договорились до того, что выгоду от скандала с убийством Литвиненко приписывают известным либералам г.г. Волошину и Чубайсу. Будто бы Чубайс уже разыграл однажды такой вариант в 1996 году, когда Б. Ельцин уволил своего ближайшего «силовика» А. Коржакова.
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