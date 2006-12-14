Фактор «Литвиненко»

И в этом смысле продолжается извечное противостояние, известное еще со времени первого президентства Б. Ельцина, – между либералами и силовиками. Неожиданный импульс в извечное единоборство внесло отравление в Лондоне А. Литвиненко. Западные СМИ обвиняют в этом наших «силовиков». Тем временем местные политологи делают вывод, что «силовиков» подставляют наши же либералы, чтобы ослабить их в глазах президента и продвинуть своего кандидата. Договорились до того, что выгоду от скандала с убийством Литвиненко приписывают известным либералам г.г. Волошину и Чубайсу. Будто бы Чубайс уже разыграл однажды такой вариант в 1996 году, когда Б. Ельцин уволил своего ближайшего «силовика» А. Коржакова.

Но и «силовики» не молчат. Как видно, не желая становиться «козлами отпущения», они устами замминистра юстиции В. Колесникова потребовали от Генпрокурора всестороннего расследования убийства Литвиненко.

А пока суд да дело, участники политического процесса сами решили позаботиться о будущем. Так, г­-н Грызлов заявил на съезде «Единой России», что партия будет иметь в следующей Думе конституционное большинство. И еще – она объявляет себя продолжательницей «курса Путина».

Что же, вполне ясная и четкая заявка на руководство страной после 2008 года.