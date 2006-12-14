Россия выйдет из ОБСЕ?

Российский министр обвинил Америку и ее союзников в том, что они занимаются только проблемами «прав человека» (находя их нарушение лишь у своих противников), но не уделяют должного внимания экономике, сфере безопасности и борьбе с терроризмом.

Недовольна Россия и деятельностью Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которое делает заключения о «демократичности» или «недемократичности» выборов в странах СНГ в зависимости от того, победил на них союзник США или противник. Глава российского МИДа предложил создать рабочую группу ОБСЕ, которая занялась бы реформой Бюро по правам человека. На это жестко возразил г­-н Бернс, сказавший, что США заблокирует любые попытки ослабить роль ОБСЕ в наблюдении за выборами.

Досталось России и за «использование экономических рычагов в политических целях». «Нам надо оказать Грузии и Молдавии нашу полную поддержку», – не стесняясь заявил г-­н Бернс. А к требованиям США о выводе российских войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии присоединились и вовсе большин­ство участников заседания. На предложение России ратифицировать наконец Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) члены НАТО ответили, что готовы сделать это опять же только после полного вывода российских войск из Грузии и Молдавии.

Увидев, что антироссийское большинство ОБСЕ остается непреклонным, С. Лавров фактически поставил ультиматум. ОБСЕ должна возвратиться к своим первоначальным задачам военно-политического сотрудничества и экономики. Или «мы узаконим статус-кво и переименуем ОБСЕ, например, в Организацию по гуманитарным проблемам и наши страны будут решать, вступать в нее или не вступать».

Столь жесткую полемику можно было увидеть в ОБСЕ только в период холодной войны. Впрочем, «ОБСЕ – это и есть организация времен холодной войны, она создавалась для борьбы против СССР и для обеспечения неприкосновенности границ в Европе. Но принцип неприкосновенности границ, как и СССР, рухнул. Однако антисоветский ген продолжает жить в ОБСЕ и даже активизируется благодаря целому ряду стран, поддерживающих антироссийские позиции», – заявил в интервью «Аргументам неделi» политолог Сергей Караганов.

Тем не менее политолог уверен, что речь пока не идет о выходе России из ОБСЕ: «Выходить из ОБСЕ рано: это означало бы разрыв нитей, которые связывают нашу страну с демократической политической культурой. Но надо подумать о том, как ограничить российское участие в этой организации: например, сосредоточиться вместе с ОБСЕ на защите прав русскоязычных в Латвии и Эстонии».

Что же касается ДОВСЕ, то Караганов считает, что в интересах России было бы выйти из него уже сейчас, прекратив тем самым невыгодный нам торг о выводе российских войск из СНГ: «Россия ратифицировала соглашение об адаптации ДОВСЕ, однако этого не сделали ее западные партнеры, увязывающие ратификацию с выводом российских войск из Молдавии и Грузии. Этот договор абсолютно бессмысленный, порожден искусственной логикой холодной войны, и никакая адаптация его не спасет. ДОВСЕ – это просто издевательство над здравым смыслом, нам не нужен этот пустой, ничтожный договор», – уверен политолог.