Зачем свергали Саддама?

По стечению обстоятельств в дни конференции по холокосту в Иран поехал атомный министр С. Кириенко. Его задача – получить контракт на строительство ядерной станции Бушер-2. Стоимость проекта – от 6 до 9 млрд. долларов.

Как быть Москве? С одной стороны – обещание Вашингтону принять до конца этого года резолюцию Совбеза ООН по ядерной программе Ирана. С другой – возможность заработать кучу денег. Тегеран же, словно получая удовольствие от искушения Москвы, объявил о плане строительства еще 20 ядерных электростанций в ближайшие десять лет. Это покруче, чем торговля оружием. Но как быть с резолюцией ООН? Если она не появится до 24 января, есть опасения, что Вашингтон нам чем-то отомстит. Хотя президенту США Дж. Бушу, похоже, будет и не до нас. Как известно, в Вашингтоне опубликован доклад бывшего госсекретаря г-на Бейкера о положении в Ираке. Одним из сенсационных выводов доклада является то, что в политическую жизнь Ирака необходимо вернуть партию БААС, которую возглавлял Саддам Хусейн. При всей абсурдности для среднего американского уха, это утверждение имеет большой смысл. Дело в том, что на Ближнем Востоке грядет формирование «шиитского союза». В него войдет шиитский Иран во главе со своим духовным лидером – аятоллой Али Хоменеи. Следующее звено – Ливан, где проиранская «Хезболла» свергает правительство христиан и через парламент возьмет страну под шиитский контроль. Соседняя Сирия очень близка Ирану и с удовольствием вольется в антиамериканский альянс. Остается Ирак, где большинство населения тоже составляют шииты. С уходом американских войск они, вне всякого сомнения, свергнут проамериканское правительство и станут последним звеном, замыкающим «шиитский союз». После этого в большой опасности окажется Израиль, а треть мировых запасов нефти и газа сосредоточится на территории, где ни Вашингтон, ни ЕС, ни Россия не будут иметь сколь-нибудь заметного политического влияния. Нам, к примеру, придется забыть о строительстве в Сирии военно-морской базы. Но хуже всего будет США. Ненавистный им Саддам Хусейн, лидер религиозного суннитского меньшинства в Ираке, по сути, сдерживал рост иранского влияния в этом регионе. Запад даже стравливал Ирак и Иран, чтобы в военном противостоянии ослабить Тегеран. В результате, лишившись Хусейна, Вашингтон лишь создал здесь предпосылки для собственного поражения. Впору – вернуть диктатора, но это уже невозможно. Что останется Москве – дружить с победителем?