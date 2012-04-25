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Неизданный манифест

Игры вокруг созыва Конституционного собрания позволили разоблачить антипутинские интриги в Кремле?

№ 16(308) от 26.04.2012 [«Аргументы Недели », Виктор Крестьянинов ]

Неизданный манифест
Хочет ли народ видеть Дмитрия Медведева премьером?

Чем ближе дата инаугурации Владимира Путина и ожидаемого назначения Дмитрия Медведева на должность премьер-министра России, тем больше заметна нервозность в окружении пока ещё действующего президента. Хотя сам Дмитрий Медведев и его порученцы из последних сил пытаются демонстрировать олимпийское спокойствие и уверенность в собственном будущем, некоторые исходящие из Кремля решения позволяют в этом усомниться. Мало того: логика действий окружения Дмитрия Медведева в эти недели иногда помогает увидеть истинную подоплёку многих происходивших в стране событий. Всё дело – в готовящейся последней распродаже страны.

По Конституции – не собираться!

Минувшие недели породили ещё политическую сенсацию, которая в суматохе перед инаугурацией Владимира Путина осталась практически незамеченной. Причём проигнорировали её не только сторонники Владимира Путина, убаюканные одержанной в марте формальной победой, но и его противники – хотя, казалось бы, их интересы произошедшее должно затрагивать напрямую. Речь идёт о поспешном отказе нынешней президентской администрации от проработки закона о Конституционном собрании. Отказе экстренном, безапелляционном и толком никак не объяснённом.

«Речь шла о том, чтобы проработать вопрос. Проработали и приняли решение: нецелесообразно», – это всё, что мы услышали от официального Кремля. На неофициальном же уровне эксперты недоумевали: что они там могли проработать, если соответствующая рабочая группа даже ни разу толком не собиралась? Почему отказались именно сейчас, если планировали думать до лета? Зачем понадобилось лишний раз злить оппозицию, которая так рассчитывала на это Конституционное собрание? И главная странность: почему эта самая оппозиция, вопреки всем без исключения прогнозам, в итоге совсем не разозлилась?

Напомним, что идея либеральных корректив в Конституцию получила развитие немедленно после встречи Дмитрия Медведева с представителями незарегистрированных партий в Горках. Кое-кто поспешил назвать его «горкинским вариантом» – имея в виду схему дальнейших взаимоотношений между властью и непримиримыми.

В общем-то, можно было бы усмотреть в последующем отказе от идеи признаки всем привычного коварства властей. Но вот разгадку нынешнего оппозиционного спокойствия, равно как и секрет необыкновенной поспешности, с которой Медведев отказался от своих собственных обещаний, в нюансах противостояния между медведевской властью и либеральной оппозицией никак не отыскать. Ведь раз они не возмущаются – значит, они всем довольны?

Исключение составляет лишь В. Путин. Ему, даже с формальной точки зрения не имеющему ко многим нынешним событиям никакого отношения, достаётся от профессиональных, обласканных Кремлём оппозиционеров «и за себя, и за того парня».

Царь не издал манифест

И здесь возникает очень важный, но мало кем до сих пор отмеченный момент. Буквально за несколько дней до объявленного решения Кремля, свой вариант использования Конституционного собрания предложил директор Института стран СНГ и бывший депутат Госдумы РФ Константин Затулин. От своего имени и от лица «Клуба избирателей России и Владимира Путина» он призвал к отмене поста премьер-министра с передачей его полномочий непосредственно Президенту России. Мало того: политик прямо заявил о необходимости защитить интересы избирателей Владимира Путина, обеспечивших ему победу на мартовских выборах.

Хронологически так получается, что именно эти заявления, а вовсе не активность «болотных» оппозиционеров, послужили поводом для поспешного отказа от идеи Конституционного собрания. Что же выходит? Медведев уже был практически готов менять Конституцию по указке «болотных» сил, но почему-то немедленно включил задний ход, как только этой инициативой захотели воспользоваться последовательные сторонники Владимира Путина? Если это так (а это так хотя бы с точки зрения последовательности происходящих событий), то становится абсолютно понятно, почему не возмущается оппозиция. Ведь в борьбе против Путина они с нынешним Кремлём, так получается, союзники, и Конституционное собрание как инструмент защиты интересов широких пропутинских сил им, конечно же, тоже не нужно.

Чего же конкретно боятся нынешние кремлёвские стратеги и послушные им «болотные» оппозиционеры? Вот несколько цитат из «программного» материала, опубликованного в «Московском комсомольце», того самого, который поставил крест на уже было согласованном «горкинском варианте»: «Опасность исходит от стоящей за спинами митингующих антипутинской партии внутри правящего класса и властно-собственнической элиты. Представители этой группировки, последовательно выступающей за ослабление государства, уменьшение его влияния на все сферы жизни в России... проявили себя в прошлом и позапрошлом году, настаивая на отказе Владимира Путина от возвращения на пост Президента России, на его самоустранении, или даже требовали отправить его в отставку. Сейчас, проиграв на выборах, они, не стесняясь, вновь навязывают свои советы, свои идеи и вместе с ними – самих себя».

«Ради этого явные и особенно скрытые сторонники Болотной – Сахарова разделились на две части. Одна заходится в истерике, обличая Путина, а другая – предлагая ему в качестве добрых советов для выхода из кризиса свои идеи, проводит масштабную операцию по инфильтрации во властные эшелоны столь ненавистного ей «путинского режима». Чтобы разложить или низложить его. Проигравшие в борьбе за выдвижение в президенты и побеждённые на выборах диктуют, причём всё громче и активнее, победителю и нам, его избирателям, условия нашей капитуляции».

На ком шапка горит?

Получается, что, отказываясь от только что согласованной идеи Конституционного собрания, Кремль показывает людям, разделяющим пропутинские взгляды, что противникам премьерства Дмитрия Медведева нельзя давать никаких шансов. Что же это, как не очередные признаки существования в самых верхах того самого антипутинского альянса, о формировании которого «Аргументы недели» не раз предупреждали ещё до декабрьских событий на Болотной площади?

А нынешние «манёвры» президентского окружения свидетельствуют о том, что мнение о недопустимости медведевского премьерства воспринимается там не просто как причуда отдельных политиков, а как широко представленная, укоренившаяся в обществе позиция, для борьбы с которой, так получается, все средства хороши. Наблюдая теперь за метаниями Кремля, мы начинаем подозревать, что многие там сами не верят в то, что народ хочет себе такого премьера, как Медведев. И всеми силами стараются этот народ сломить, обмануть, усыпить. Поскольку боятся всерьёз. Им сегодня недостаёт даже пресловутой «внутренней легитимности», что уж говорить о легитимности внешней.

Но если даже сам Медведев (предположим такое) сегодня воспринимает себя как «премьера насильно данного», не слишком ли рискованная затевается игра? Хватит ли у страны запаса прочности, а у общества – запаса доверия к спонсорам и союзникам нынешнего президента, будущим министрам его правительства? Да и вообще, существует ли этот запас или он был безвозвратно растрачен на точно такие же манёвры и ни к чему не приводящие обещания, которыми очень хорошо запомнится завершающееся президентство Дмитрия Медведева?

Минувшие 4 года медведевского президентства ознаменовались для страны дальнейшей деградацией системы образования, скандалами и буквально бунтами врачей в здравоохранении, фактической «приватизацией» армии с приходом на её снабжение коммерческих структур, появлением сомнительных контрактов на закупку зарубежных вооружений на фоне разгрома системы военного образования и систематического неисполнения государственного оборонного заказа. Клоунская реформа МВД, обернувшаяся вымыванием из системы квалифицированных оперативных работников и дальнейшим раздуванием «штабов», не вызывает в обществе (и у самих новоиспечённых полицейских) ничего, кроме злобы.

Практически все «нанотехнологичные» инициативы так и остались на бумаге, а в Сколково покамест строят в основном элитное жильё.

Зато налоговая нагрузка на бизнес и на простых людей выросла почти в 2 раза, появились новые сборы, грабительские акцизы на всё подряд, а ежегодная индексация тарифов стала в стране главным и едва ли не единственным локомотивом раскручивания инфляции и роста потребительских цен.

Вот и получается, что «успешными» эти годы стали лишь для людей, претендующих сегодня на министерские посты в правительстве Медведева. Среди них действительно появилось несколько новых долларовых миллиардеров, да и «старая гвардия» получила шанс значительно улучшить своё благосостояние.

Цена вопроса

Как и у любой политической игры с высокими ставками, у суеты вокруг медведевского премьерства существует мощнейшая экономическая подоплёка. Всем очевидно, что вопрос о необходимости дальнейшей «демократизации» накрепко увязывается сегодня с требованиями скорейшей приватизации государственных активов.

Ведь тот же Михаил Абызов, который сегодня строит для Дмитрия Медведева «большое правительство» и не прочь поучаствовать в правительстве «малом», далеко не бессребреник. Хорошо заработав на проведённой его учителем Анатолием Чубайсом приватизации активов РАО ЕЭС России, он и сегодня не прочь заглянуть в государственный карман. По сообщениям СМИ, принадлежащая ему группа Е4 (полностью созданная на обломках бывшей государственной собственности) имеет не менее 39 действующих договоров с государственными энергокомпаниями, самые крупные из которых оцениваются многомиллиардными суммами. И все эти деньги уходят... в кипрские офшоры, принадлежащие «новому патриоту» Абызову и его супруге. То есть с них в России даже не платятся налоги. И этот человек хочет «научить жить» всю российскую экономику!

Аналогичные «тихие гавани» в офшорных юрисдикциях и головные офисы во всевозможных Лондонах сегодня имеют все без исключения лоббисты грядущего медведевского премьерства. Идёт ли речь о бизнес-кураторе «сколковского проекта» Викторе Вексельберге, или о так называемом дагестанском пуле – Сулеймане Керимове, братьях Зие и Магомеде Магомедовых, отце и сыне Юсуповых... Все эти люди, так или иначе рассчитывающие поиметь свой собственный интерес от обещанной Медведевым приватизации, вряд ли собираются оставлять деньги в пределах России. А значит, и рассуждения о том, что «приватизированные активы в руках ответственного бизнеса будут лучше работать на благо нашей страны», не что иное, как пропагандистский пшик.

О каком патриотизме и о каких интересах России можно вести речь, если тот же «Полиметалл» Сулеймана Керимова – крупнейший в стране золотодобывающий холдинг! – ныне носит гордое официальное название Polymetal International plc, давно уже зарегистрирован на далёком острове Джерси и торгуется на Лондонской фондовой бирже, причём входит там в листинг FTSE–100 – ста крупнейших компаний. При ближайшем рассмотрении это вовсе не повод для гордости (как это пытаются втюхать народу), а всего лишь констатация того факта, что «российского» в этом активе не осталось вообще ничего. Требования британцев для таких компаний: более 50% «независимых» (лучше всего иностранных) директоров в совете, включая его председателя. Более 50% акций – в свободном доступе. Вкупе с офшорной юрисдикцией – это приговор.

Мы уже свыклись с мыслью о том, что России не принадлежат её золото, её сталь. Но давайте вглядимся в список компаний, намеченных к приватизации на ближайшие несколько лет! Это РЖД – т.е. по сути «кровеносная система» российской промышленности. Это «Объединённая зерновая компания» – т.е. наш с вами хлеб. «Роснефть», нефтепроводная инфраструктура, морские порты и терминалы – т.е. основа нынешнего национального благосостояния. «Федеральная сетевая компания» – скелет российской энергетики. «Совкомфлот» – самая крупная судоходная компания в стране. «РусГидро» – едва ли не все российские ГЭС. «Уралвагонзавод» – опора и гордость отечественной оборонки. Сбербанк – свыше 50% национальных финансов…

Говоря прямо и жёстко, процесс распродажи страны подходит к завершающему этапу. И определённой группе лиц очень хотелось бы, чтобы Дмитрий Медведев, став премьером, довёл его до логического конца. Конечно же, так называемый цивилизованный Запад выступает их союзником по этому вопросу. Ведь деньги от грядущей «демократической распродажи» должны будут осесть именно там.

P.S. Логику ухода Медведева из власти ему сегодня подсказывают и жизнь, и народ, и действующий в стране закон. Против этой логики, по сути дела, только антинациональный криминальный бизнес, только шкурный интерес ряда «интегрированных в мировую элиту» горстки людей.

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