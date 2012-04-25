Призрак Национальной гвардии

Тема появления в России Национальной гвардии периодически всплывает последние несколько лет. Для непосвящённых – это американский аналог, который в России пока называют «Внутренние войска МВД РФ».

Сегодня это сильные, многочисленные, хорошо вооружённые и современные воинские формирования, не в пример Министерству обороны. Их задача – усмирять внутригосударственные конфликты. Дело за малым – переподчинить их напрямую президенту, и тогда они точно станут «национальной гвардией».

Как правило, появление слухов об учреждении Национальной гвардии, всегда было связано с решением каких-либо кадровых вопросов. Служило приманкой для раскладывания пасьянсов внутри властной вертикали между её активными членами и группами.

Вот и сейчас говорят, что г-н Шойгу очень не хотел покидать своё детище и уходить на сомнительное губернаторство. Шойгу упирался и не хотел уходить с поста главы МЧС России. Будто бы в этом его активно поддерживали представители ельцинского клана, которые не перестали мечтать о своём возвращении к власти. Они могли рассматривать МЧС, как свой силовой ресурс. При том, что в России эти самые «ресурсы» представляют собой некий четырёхугольник: Минобороны – Внутренние войска МВД – ВДВ – МЧС. Говорят, что последнее имеет две бригады, каждая из которых по своей силе равна полутора бригадам Минобороны. Здесь и численность больше, и оснащённость лучше, и личный состав сплошь контрактники.

По мнению политологов, возвращаясь на пост президента, В. Путин решил изменить существующий баланс контроля над силовыми ресурсами страны в ущерб «Старой Семьи». Все эти ресурсы должны быть сосредоточены в одних руках, стало быть, и МЧС должен возглавить свой человек. И вот когда г-н Шойгу упёрся, одна из газет и сообщила о грядущем создании Национальной гвардии с передачей туда военспецов МЧС. Сергей Кужугетович, при всём своём огромном авторитете, такой интриги, как известно, не выдержал. И сразу после его ухода «на Подмосковье» вопрос о создании Национальной гвардии вновь, как и много раз раньше, потерял свою актуальность.

Он возникнет вновь лишь в том случае, если г-ну Путину в силу каких-то причин придётся поставить на МЧС человека, которому он не слишком доверяет. Тогда тема Национальной гвардии может быть поднята вновь.