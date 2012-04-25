За кем вторая попытка?

Как известно, президент Медведев подписал указ о создании с 1 января 2013 года Общественного российского телевидения. Это станет второй попыткой. Первая закончилась убийством знаменитого Влада Листьева и сменой руководства главного телеканала России. Убийц ищут до сих пор.

В связи с этим среди телепрофессионалов ходят упорные слухи, что возглавить это новообразование поручат нынешнему руководителю ВГТРК О. Добродееву. Кстати, совсем недавно, ему же прочили руководство новым министерством культуры с неограниченными полномочиями в сфере телевидения. Понятно, что сам Олег Борисович едва ли хочет вступать в эту «сомнительную реку» второй раз.

При этом говорят, что он был бы не против, чтобы новое ОРТ возглавил суперпрофессионал своего дела – знаменитый Анатолий Лысенко. По сути – патриарх российского телевидения.

Между тем на ВГТРК всё больше укрепляются аппаратные позиции Дм. Медникова, генерального продюсера телеканала «Россия-1». Его называют «номером три» в иерархии ВГТРК. По сообщениям СМИ, он является заместителем О. Добродеева в ВГТРК и главным редактором телеканала «Россия-2». Его и А. Златопольского – генерального директора телеканала «Россия-1»,

первого заместителя руководителя ВГТРК считают будущими «наследниками» г-на Добродеева. Считается, что человек с таким огромным опытом руководства телекомпанией рано или поздно, но всё равно пойдёт на повышение.