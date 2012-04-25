Известно, что при президентских, правительственных и парламентских сообществах существуют разного рода комиссии по борьбе с коррупцией. Так в России называют разворовывание госбюджета и мздоимство госчиновников высшего звена. Иногда они, в смысле – члены комиссий, собираются, чтобы обсудить методы борьбы со своими «неизвестными» коллегами.

Вот и недавно, один из высших чиновников провёл совещание одной из рабочих групп Совета по борьбе с коррупцией. Но «борцов» опять постигла неудача.

Вновь споткнулись об опасность окончательного присоединения России к Международной конвенции по борьбе с коррупцией. Вся загвоздка в том, что Москва не хочет применять отмену презумпции невиновности в отношении крупных и всех других чиновников. В результате, «огрузившись» ворованными деньгами, они строят царские дворцы, покупают бизнес-самолёты и «роллс-ройсы» с блатными номерами. И тронуть их нельзя.

На том самом совещании их тайный «представитель» изложил своё видение проблемы. К примеру, некий западный бизнесмен будет вынужден дать взятку нашему чиновнику. А по возвращении к себе сделает об этом «заяву» в соответствующие органы. Укажет – сколько и кому. При совсем плохом раскладе – для кого. И в случае подписания конвенции ООН, на основании таких заявлений, западные страны могут вчинять российской стороне иски о компенсации коррупционного ущерба.

Можно себе представить, какой величины будут эти иски, если только лоббисты западного авиапрома, по разным оценкам, за последние годы задобрили «наших» подлых чиновников не менее чем на миллиард долларов.

После такого очередного «китайского предупреждения» ведущий собрания почесал «репу» и подытожил – бороться с коррупцией вместе со всем миром, конечно, нужно. Но при этом не следует делать поспешных шагов. Надо всё хорошенько продумать.