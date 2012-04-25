Лавров умоляет НАТО остаться в Афганистане

Как сообщает американская пресса, в конце прошлой недели во время заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал НАТО остаться в Афганистане после 2014 года. Напомним, что договорённость об уходе сил Североатлантического альянса из этой страны была достигнута ещё в 2010 году. Тогда в Лиссабоне президент Афганистана Хамид Карзай подписал с НАТО долгосрочный договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Он предусматривал полную передачу управления страной в руки афганских правоохранительных органов в 2014 году.

Однако затем западные военные и политики решили пересмотреть данное соглашение. По их словам, войска НАТО должны остаться в Афганистане и после 2014 года. Но просто нарушить договор было бы слишком вызывающе. Поэтому НАТО хочет остаться в Афганистане «только для помощи и исключительно по просьбе афганского народа».

К «миролюбивому» хору натовской военщины присоединился и наш министр иностранных дел. Он заявил, что «до тех пор пока афганская сторона не будет в состоянии сама обеспечивать безопасность в своём государстве, не вполне корректно устанавливать искусственные сроки вывода войск». Дальше – больше. На заседании Лавров также подтвердил, что решение Москвы об организации рядом с Ульяновском «транзитно-перевалочного пункта НАТО» остаётся твёрдым. Это произойдёт, даже несмотря на массовые митинги и демонстрации противников такой «смелой геополитической загогулины».

Как отмечают эксперты, в позиции России есть большой резон. В случае вывода войск НАТО из Афганистана наша страна может столкнуться с быстрым распространением вооружённых радикальных исламистских группировок по всем странам Средней Азии. В этом случае нам придётся очень несладко.

Но на Западе отмечают непоследовательность Кремля по отношению к НАТО. Совсем недавно избранный президент Владимир Путин назвал эту организацию «пережитком холодной войны». Такое шараханье уже вызывает смешки среди западных экспертов, аналитиков и журналистов. В России же многим наблюдателям не до смеха – в течение одной недели мы то пытаемся укусить, то буквально целуем взасос своих «заклятых друзей».