Между Лужковым и патриархом пробежала крыса

Хорошо известно, сколько усилий прикладывал бывший мэр Москвы Ю. Лужков для помощи Русской православной церкви. Чего стоило возведение храма Христа Спасителя на том месте, где он был взорван большевиками по приказу Лазаря Кагановича.

Говорят, правда, что деньги на возведение храма выкроил из федерального бюджета президент Ельцин, но об этом история умалчивает. А г-н Лужков так и остался в памяти большим другом церковного руководства. Во всяком случае Патриарх Алексий Второй и новый Патриарх Кирилл при всякой возможности выказывали ему своё полное благорасположение. А он продолжал в силу возможностей «аки пчела» холить и лелеять знаменитый храм. При нём, кстати, там не случались такие гадости, как панк-молебны. Всё было чинно-благородно. Всё – согласно утверждённому прейскуранту. Это о трапезных.

Но времена резко изменились. Лужкова отодвинули от Москвы, и большую часть времени он стал проводить за границей, у красавицы жены. Но многое помнит. Недавно его посетил один из бывших коллег по мэрии. Обсуждали дела мирские, в том числе и ситуацию, которая сложилась вокруг Патриарха Кирилла – со всеми его троюродными сёстрами, судами за нехорошую квартиру и дорогими часами за миллион рублей, которые на фотографиях сайта РПЦ то появлялись на его руке, то вдруг божественным провидением исчезали.

И здесь г-н Лужков будто бы холодно сказал, что не хочет о нём даже слышать. Когда его убирали из мэров, ему понадобилось содействие с его стороны, в каком-то вопросе. Он пытался звонить ему почти две недели. Пытался переговорить. Но в руководстве МЦ говорить с Лужковым не захотели. Хотя он был уверен, что могли бы – так много он для них сделал. Мол, это только Богу и самому Кириллу известно.

При этом г-н Лужков не выказывал какого-либо злорадства по поводу непростой ситуации в Москве. И то правда – на всё воля Божья.