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Астрахань хочет вернуться в Хазарский каганат?

№ 15(307) от 19.04.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Астрахань хочет вернуться в Хазарский каганат?
www.dp.ru

Похоже, в последние дни «главный нерв» политической жизни России переместился из Москвы в Астрахань. В этом южнороссийском городе уже более месяца продолжается голодовка экс-кандидата в мэры справедливоросса Олега Шеина.

В субботу 14 апреля сторонники Шеина провели в Астрахани крупные несанкционированные митинг и шествие. Количество участников оценивается в несколько тысяч человек. Более того, из Москвы на Волгу прибыл целый десант оппозиционеров: Алексей Навальный, Ксения Собчак, Илья Яшин, а также лидеры партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Николай Левичев.

Власти тоже не сидели сложа руки – они действовали буквально по «московской предвыборной кальке», разработанной в штабе В. Путина. Так же, как и избранный президент, новый мэр Астрахани, член партии «Единая Россия» Михаил Столяров в ответ на действия оппозиции провёл митинг своих сторонников. На этом схожесть не заканчивается. Беря пример с кремлёвских политтехнологов, астраханские власти активно играют на противопоставлении Москвы и провинции. Однако в этом они сильно перестарались.

Дело дошло до поразительных заявлений. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин незадолго до субботних событий написал в своём блоге: «И зря приехали сюда Навальный и его соратники. Не знают регион, людей, нашу культуру и даже не догадываются, что астраханцы – гостеприимный народ, когда к нам приезжают с добром. Но астраханцы не любят варягов, которые начинают учить, как жить.

А призывы Навального о погромах отделений ненавистных ему партий, захват власти к хорошему не приведут по отношению к группе, которая приехала из Москвы. Историю надо читать, это Хазария».

Это смелое сравнение Астраханской области со средневековым Хазарским каганатом, часть правящей элиты которого приняла иудаизм, удивило многих наблюдателей. Вначале некоторые из них решили, что губернатор ошибся – он хотел сказать, что Астрахань не Хазария. Но предполагаемый ляп так и не был исправлен. Сторонники губернатора попытались смягчить произошедшее, дескать, сказано всё было «в ментальном и переносном смысле». Однако исторически хазары в любых смыслах были главными врагами Древнерусского государства. В 965 году князь Святослав окончательно разбил их войска, а затем захватил хазарскую столицу Итиль (Астраханская область, дельта Волги).

Только этими, находящимися на грани сепаратизма заявлениями дело не ограничивается – выборы могут закончиться настоящей трагедией. 16 апреля, добившись получения огромного количества видеозаписей с избирательных участков, Шеин подал в суд иск «об отмене решения Избирательной комиссии Муниципального образования «Город Астрахань». В тот же день он прилетел в Москву, где в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) вместе с её председателем В. Чуровым и С. Мироновым всю ночь смотрел видеозаписи с участков. Но пока это уникальное для нашей страны мероприятие ничего не изменило в отношении сторон к итогам выборов мэра в Астрахани. Поэтому Олег Шеин не намерен прекращать голодовку.

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