Президентский законопроект теряет демократическую основу

Законопроект о прямых губернаторских выборах проходит сложный этап подготовки ко второму чтению.

Его обсуждение вызывает бурную общественно-политическую дискуссию в связи с вносимыми в него поправками. По мнению экспертов, вырождение демократической инициативы президента в свою полную противоположность посредством изменений, предлагаемых в документ, – очевидная форма ухода от обещанной демократизации.

Во-первых, закон не имеет обратной силы, и губернаторы, получившие полномочия по представлению президента, смогут не просто продолжить свою работу, но и начать свой новый (пусть даже выборный) срок сначала. Попытки оппозиции блокировать «обнуление» периода губернаторских полномочий оказались тщетными.

Во-вторых, тема так называемых предвыборных фильтров усилилась появлением инициативы ульяновских депутатов. Согласно их предложению (поддержанному профильным комитетом по конституционному законодательству и госстроительству), кандидат в губернаторы от партии и самовыдвиженец должны заручиться поддержкой от 5 до 10% депутатов муниципальных собраний.

Председатель комитета В. Плигин (ЕР) назвал эту новацию крайне важной и интересной «с точки зрения усиления роли депутатов муниципальных образований».

– Лицо, которое претендует на должность руководителя субъекта РФ, обязано будет более предметно работать с муниципальными образованиями, учитывать их интересы, – убеждён парламентарий.

Однако его коллега из «Справедливой России» Д. Гудков считает, что такое дополнение в технологию избирательного процесса содержит опасность злоупотребления административным ресурсом. В связи с сущностной зависимостью муниципалитетов от исполнительной власти, представители которой, по мнению Гудкова, будут принуждать снимать с выборов её оппонентов.