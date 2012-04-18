Подковёрные клубки

В группах интересов при правительстве, администрации президента продолжаются интриги по поводу формирования правительства Медведева.

В частности, помощник ДАМа Дворкович лоббирует на пост главы Минэкономразвития вместо Э. Набиуллиной её заместителя С. Воскресенского. Сам же хочет пост вице-премьера. Неважно какого.

Давние друзья В. Путина, миллиардеры братья Ротенберги, будто бы хотят, чтобы министр транспорта Левитин сел на РЖД вместо В. Якунина. Они лоббируют это назначение своего давнего партнёра, поскольку Минтранса в его нынешнем виде в будущем правительстве может не быть.

Идёт ожесточённая битва и за Минфин. Отставник А. Кудрин делает всё, чтобы сохранить во главе Минфина своего бывшего заместителя А. Силуанова. Но главная цель – не допустить в министерское кресло Т. Голикову. Тёплые слова Путина в адрес Кудрина, сказанные им во вторник, позволяют Кудрину питать эти надежды.

Похоже, что и Сердюков при помощи родственных связей сохранит своё место в правительстве. Правда, не факт, что это будет Минобороны. Говорят, что главу Минприроды Ю. Трутнева сливают из правительства в губернаторы.

Похоже, что вице-премьер Дм. Козак по-тихому вышел из состава наблюдательных советов «Олимпстроя» и «Фонда содействия развитию ЖКХ». Возможно, что в новом правительстве его не будет. Но вполне может реализоваться его старая мечта – стать генпрокурором.