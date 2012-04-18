Офшорная тайна станет государственной

В начале апреля президент Медведев внёс в Госдуму законопроект об изменениях в Гражданском кодексе (ГК) России. Напомним, что это кодекс федеральных законов, в том числе о правах собственности и других, как говорят юристы, «вещных» правах. ГК имеет приоритет перед другими федеральными законами в сфере гражданского права.

Поправки в него давно назрели. И вправду, пора положить конец эпохе бандитского капитализма, когда неизвестно кто захватывал огромные куски государственной собственности, в том числе сверхсекретные оборонные предприятия. И уплывали они в неизвестные офшоры на каких-нибудь Каймановых островах. Гражданский кодекс это позволял.

И вот Совет при Президенте России по совершенствованию гражданского законодательства предложил внести в ГК весьма своевременную поправку. Вот цитата из неё.

Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц. Юридическое лицо, зарегистрированное на территории иностранного государства,.. не требующего предоставления или раскрытия информации при проведении финансовых операций, может осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации при условии депонирования в уполномоченном государственном органе юстиции достоверной информации о своих учредителях (участниках) и выгодоприобретателях.

Это означало бы, что «офшорные компании», которые намерены осуществлять деятельность на территории Российской Федерации, обязаны раскрывать информацию о своих конечных владельцах. Неисполнение данной обязанности должно было влечь за собой солидарную ответственность лиц, контролирующих данную компанию по её обязательствам.

Но в итоговую редакцию законопроекта данная статья не вошла. Уходящий президент решил на прощание кому-то очень понравиться – из тех, кто положил глаз на объекты грядущей приватизации. И ладно, если это свои, российские граждане, кто не хочет «светить» нажитое непосильным трудом бабло, – те же чиновники и министры.

А если не свои? И купят они через офшоры пакеты акций стратегических российских предприятий, чтобы высосать из них технологические секреты или просто свернуть конкурентное производство? Вспомним судьбу «Пермских моторов». Их блок-пакетом акций когда-то давно завладели американцы, да так и угробили завод, по сути – кастрировали.

Тем временем наш продвинутый президент мечтает приватизировать даже Воткинский завод, где делают ракеты для РВСН. Мечтает продать почти половину акций мирового лидера по производству титана – госкомпании ВСМПО – АВИСМА. И кроме этого Аэрофлот, Сбербанк, Роснефть…

Список удручает – как высший руководитель страны допускает такую вакханалию? Иначе не назовёшь: одновременно с желанием продать кому-то прибыльные государственные компании и предприятия, запрещает назвать конечных собственников? Ясно же, что покупать всё это будут как всегда никому не известные офшорки.

Следует напомнить, что в нашей стране три четверти крупнейших компаний зарегистрированы где угодно, но только не у себя дома. В результате, согласно данным Росстата, только в Швейцарию, где зарегистрированы дочерние компании «Башнефти», «Русснефти», «Уралкалия», «Фосагро», «Мечела», в первом полугодии 2011 г. было перечислено из России 24,6 млрд. долларов.

19,74% Аэрофлота принадлежат офшору Grabor Trading Overseas. В офшорах зарегистрированы головные компании металлургических холдингов. В 2010 г. крупнейшая золотодобывающая компания РФ Polyus Gold сменила юрисдикцию с российской на джерсийскую. Головной офис компании ТНК-ВР зарегистрирован на Британских Виргинских островах. Прикрыты офшорным зонтиком и остаются неизвестными акционеры самой крупной публичной компании «Сургутнефтегаз». А найти владельцев аэропорта «Домодедово» не смогла даже Генпрокуратура.

И словно вдогонку г-н Медведев и вовсе выдаёт российским компаниям с государственным участием, которые скрывают своих совладельцев в офшорах, свою царскую индульгенцию.

Понятно, что работягам-то не до таких тонкостей: их усиленно «кормят» бесконечным информационным шоу о гонениях на церковь, разборках за чистоту выборов, ментах-преступниках, рождениях певцами американских дочерей и неравных браках певиц с универсальными пародистами. Но почему о самом главном для страны – новой редакции Гражданского кодекса – молчат все политики и комментаторы? Не ведают разве, что уполномоченными банками по проведению приватизации в России правительство страны назначило крупнейшие американские и европейские банки?

Заокеанских «козлов» пускают в огород по второму кругу?