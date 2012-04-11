Астраханская «сакральная» жертва

Скандальные выборы мэра Астрахани, прошедшие 4 марта, привлекают всё больше внимания российских политиков, экспертов и наблюдателей. По официальным данным, победу на них одержал кандидат от «Единой России» Михаил Столяров (60%). Второе место, набрав менее 30%, занял кандидат от «Справедливой России» Олег Шеин.

Однако он и его сторонники заявили о многочисленных нарушениях при голосовании и выступили с требованием признать итоги выборов недействительными. Власти сделали вид, что не заметили происходящего. Поэтому 16 марта Шеин объявил о начале бессрочной голодовки. Сначала его поддержали 12 человек, но к настоящему моменту число голодающих увеличилось до 22.

Ситуацию усугубляет тот факт, что «астраханская история» началась не вчера, а несколько лет назад – в 2009 году. Тогда же она получила поистине мировую известность. Как писала в то время французская газета Le Monde, «популярный у жителей города Олег Шеин выдвинул свою кандидатуру на выборах мэра, но, по официальным данным, проиграл сопернику из «Единой России» Сергею Боженову. Однако Шеин уверен, что победу у него украли. Его сторонники в Астрахани вышли на улицы, требуя провести новое голосование, но их палаточный городок был быстро разгромлен милицией».

Прошло несколько лет, и в декабре 2011 г. мэр Астрахани Боженов был избран депутатом Государственной думы от ЕР. Буквально через месяц он пошёл на повышение – стал губернатором соседней Волгоградской области. Интересно, что и на новой высокой должности Боженов практически сразу же прославился на всю Россию и Европу. Его поездкой в Италию в сопровождении 46 волгоградских чиновников заинтересовались главные каналы российского ТВ и европейская пресса. А депутаты Госдумы РФ обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить этот вояж на элементы коррупции.

Подозрения у СМИ и депутатов вызвала дата «рабочей поездки» – 5–10 апреля. Она пришлась как раз на день рождения губернатора – 8 апреля и празднование католической Пасхи (в Италии это нерабочие дни). Конечно, волгоградские депутаты и губернатор, возможно, забыли, что Италия католическая страна, а в центре Рима находится резиденция Римского Папы. Возможно, решили, что Пасха для католиков, в отличие от Рождества, не главный праздник и итальянцы уделят «скромным волгоградским труженикам» немного своего времени.

Тем более делегация поехала не в Ватикан, а в тихий провинциальный городок Монтекатини-Терме в итальянском регионе Тоскана. Это место известно своими геотермальными источниками и связанными с ними спа-процедурами. Ещё в XVI веке у подножия холма Монтекатини были построены бани-купальни, предназначенные для водных процедур, они получили название «Купальни Медичи».

А недавно этот райский уголок прославился благодаря супруге российского президента Светлане Медведевой. В тяжёлый послевыборный период она с сыном поселилась в этом городе в пятизвёздочной гостинице Grand Hotel&La Pace. Любопытно, что и волгоградские депутаты выбрали именно этот отель. Однако, как выяснили итальянские журналисты, не все.

Менее статусные гости солнечной Италии были размещены в гостинице попроще – Grand Hotel Tamerici&Principe. Она имеет всего 4 звезды. Местные папарацци устроили настоящую охоту за волгоградскими депутатами. В частности, они выяснили, что на дне рождения губернатора обещал выступить великий и прекрасный Тото Кутуньо.

Между тем пригретое кресло мэра Боженова в Астрахани пустовало недолго. После его повышения были назначены досрочные выборы (4 марта). Во многом они прошли по сценарию скандальной избирательной кампании 2009 года. Это неудивительно – победивший на них Михаил Столяров занимал ранее должность заместителя мэра Сергея Боженова.

Сейчас Олег Шеин оспаривает итоги голосования на 120 участках. По его мнению, итоги выборов на них были сфальсифицированы. В подтверждение этого имеется огромное количество видеоматериалов, жалоб и заявлений наблюдателей, членов комиссий и других участников выборов. Более того, на происходящие в Астрахани события обратил внимание сам председатель Центральной избирательная комиссии (ЦИК) России Владимир Чуров. ЦИК уже проанализировал видеозаписи с 16 участков и нашёл нарушения на каждом из них.

В Астрахани также побывала специальная комиссия Государственной думы. В её заключении сказано, что «все представленные факты, несомненно, требуют серьёзных проверок и расследований на федеральном уровне». Но всё это просто игнорируется властью и органами, которые обязаны защищать закон.

Голодовка между тем продолжается – прогнозы, что протест затихнет и рассосётся сам собой, уже забыты. За 25 дней голодовки её участники потеряли от четырёх до тринадцати килограммов. Сам Шеин похудел почти на десять килограммов. Несколько человек были вынуждены прекратить акцию протеста. Их диагноз звучит пугающе – «алиментарное истощение». У многих в крови резко упал сахар. Если его уровень снизится до недопустимой нормы, то человек может впасть в коматозное состояние. Поэтому таких людей тоже выводят из голодовки.

По всему видно, что и Шеин, и его соратники настроены очень решительно и не намерены отступать. Они готовы голодать до ста дней. Конечно, эта цифра выглядит фантастичной. Но, по словам Шеина, он изучил опыт разных голодовок, в том числе и тюремных. Известны случаи, когда люди держались и больше. Так что экс-кандидат в мэры готов голодать до победы и стать главным символом борьбы за честные выборы в России.

Видимо, поэтому на «астраханскую трагедию» обратила внимание и несистемная оппозиция. 9 апреля в город прибыл молодой политик Алексей Навальный. Он намерен поддержать Олега Шеина. А ранее направил в прокуратуру запрос с требованием разобраться с финансированием поездки губернатора Боженова и чиновников в Италию. Впрочем, какого-то специального плана по поддержке голодающих нет и у Навального.

Поэтому ситуация всё больше напоминает пат. Власть не идёт на уступки, а возможно, чего-то выжидает – по одной из версий вступления в должность нового-старого президента В. Путина. Но и ему придётся нелегко – нужно будет выбрать первую «сакральную» жертву своего третьего пришествия: либо откручивать головы местным чиновникам, либо хоронить Шеина и ещё 21-го астраханца.